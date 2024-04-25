湯洛雯澄清大肚傳聞望馬國明練腹肌 導師黃佩霞未有傳授生仔秘訣

湯洛雯和黃佩霞今日（25日）出席啟動禮活動，更一度在台上分享瑜伽，湯洛雯接受訪問表示：「（瑜伽）幫助到我失眠，拍戲成日日夜顛倒，真係幫到我瞓覺好啲。」她繼續指是這兩年才開始運動減肥。

湯洛雯最近被誤會懷孕成功，她表示是一場誤會，並且要提醒自己減胃腩。（張祖銘攝）

講到會否跟老公馬國明一齊運動，她表示：「睬我都傻，佢鍾意踢波，踢波都係一個好好嘅運動。」被問到會否希望老公有八舊腹肌，她笑說：「已經過咗呢個階段，結婚嗰陣我想去練唔使腹肌，胸肌都冇做到，佢話接到代言再做俾我睇。」

湯洛雯和黃佩霞今日（25日）出席啟動禮活動。（張祖銘攝）

提到生B計劃，她回答：「佢（馬國明）就真係唔得閒湊，如果真係有小朋友，佢應該都要拍劇。」被問到最近有指已經懷孕成功，她表示：「唔知點解我踩單車嘅造型會話我有BB，或者要檢討吓自己着衫，係時候要減返個胃腩。」她指這純粹是誤會，有好消息會向大家交代。

湯洛雯坦言沒有與老公馬國明培養一起運動的習慣。（張祖銘攝）

黃佩霞亦有接受訪問大讃湯洛雯運動相當勤力。被問到有傳湯洛雯已經懷孕成功，她表示：「我有好多學生都大住肚嚟做瑜伽，只要醫生話佢可以運動係絕對可以做。」講到有否向湯洛雯傳授生仔秘訣，她笑說：「未傾到咁深入，因為我哋都係相處咗幾次，你問我嘅話我覺得唔使咁急，享受吓新婚生活，反而呢個係我俾佢嘅意見。」