Tyson Yoshi(程浚彥)較早前現身於上環停泊了一輛綠色保時捷Porsche 964,車上印有「F**K YOU」粗口的字眼,頓時吸引了一班天主教總堂區小學學生圍觀,事件牽動網民留言鬧爆教壞細路。Tyson Yoshi有為事件在IG發文寫上:「Sorry children better change it to love you!」

Tyson Yoshi一直以來形象大膽。(陳順禎攝)

這舉動卻意外令校方親自留言邀請合作,並希望以「文字的魔力」(The Power of Words)為題,讓同學發揮有關車身設計的創意。Tyson Yoshi也有禮貌回應校方表示有機會選出的小學作品,會印在友人借出的車上。事隔一段時間,Tyson Yoshi大方現身於小學的頒獎典禮,更壓軸登場向家長道歉,並且頒發獎項給得獎的小朋友,別具教育意義!

Tyson Yoshi現身於小學的頒獎典禮。(IG照片)

Tyson Yosh更壓軸登場向家長道歉i。(IG照片)