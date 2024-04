李嘉欣獲老公許晉亨貼心綁鞋帶　結婚15年超恩愛當年婚禮花逾億元

現年53歲的李嘉欣(Michele)在2008年與富商許晉亨結婚,婚後誕下一子許建彤(Jayden),一家三口幸福美滿。近年李嘉欣減少演藝圈工作,不時與老公去旅行,兩人經常出雙入對,享受二人世界。日前李嘉欣在IG曬出一張Shopping照,並寫道:「I still feel so much love after some 15+ years of marriage…thank you love! (結婚逾15年,我仍然感受到如此多的愛…謝謝你我的愛人!)」相中所見,李嘉欣坐着試穿鞋子,而許晉亨就彎腰幫她綁鞋帶,超貼心舉動足證是一位好老公,李嘉欣望着老公的身影都露出冧爆甜笑,羡煞旁人!

近年李嘉欣減少演藝圈工作,不時與老公去旅行。(影片截圖)

李嘉欣同老公許晉亨手拖手現身馬場。(視覺中國)

結婚15年恩愛如昔。(IG@michele_monique_reis)

許晉亨彎腰幫老婆李嘉欣綁鞋帶。(IG@michele_monique_reis)

李嘉欣婚後養尊處優。(微博@李嘉欣Michele)

早前去日本賞櫻。(IG@michele_monique_reis)

+ 49

李嘉欣與許晉亨在2008年10月28日註冊結婚,同年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。現場的鮮花全部由荷蘭運到,大宅門外砌了兩個巨型M字,場地佈置由已故賭王傅老榕家族後人傅厚民負責設計,走簡約及夢幻童話風格,現場更設有Live Band。一對新人乘坐銀灰色勞斯萊斯花車到場,李嘉欣在婚禮上穿了兩套婚紗,一套是訂做的Bellantuono婚紗,價值約100萬元,另一套就是由本地著名設計師張潔雯設計的米白色婚紗,價值超過30萬元,她在晚宴上換上多套Valentino晚裝。此外,據指當年許晉亨更送上價值800至1,000萬元的8卡枕形求婚鑽戒,雖然婚禮閉門舉行,但仍極盡奢華,據知整個婚禮花費超過1億!

李嘉欣身穿價值約100萬元、經The Wedding Shop訂制的婚紗,是由Bellantuono collection頂級裁縫由法國來港為她度身訂造,並在意大利以超過200小時縫製。(IG@michele_monique_reis)

2008年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。(視覺中國)

大宅門外砌了兩個巨型M字。(視覺中國)

一對新人乘坐銀灰色勞斯萊斯花車到場。(視覺中國)

十指緊扣。(視覺中國)

現場設有Live Band。(視覺中國)

婚禮閉門舉行。(視覺中國)