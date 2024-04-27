李嘉欣獲老公許晉亨貼心綁鞋帶　結婚15年超恩愛當年婚禮花逾億元

現年53歲的李嘉欣（Michele）在2008年與富商許晉亨結婚，婚後誕下一子許建彤（Jayden），一家三口幸福美滿。近年李嘉欣減少演藝圈工作，不時與老公去旅行，兩人經常出雙入對，享受二人世界。日前李嘉欣在IG曬出一張Shopping照，並寫道：「I still feel so much love after some 15+ years of marriage…thank you love! （結婚逾15年，我仍然感受到如此多的愛…謝謝你我的愛人！）」相中所見，李嘉欣坐着試穿鞋子，而許晉亨就彎腰幫她綁鞋帶，超貼心舉動足證是一位好老公，李嘉欣望着老公的身影都露出冧爆甜笑，羡煞旁人！

近年李嘉欣減少演藝圈工作，不時與老公去旅行。（影片截圖）

李嘉欣同老公許晉亨手拖手現身馬場。（視覺中國）

結婚15年恩愛如昔。（IG@michele_monique_reis）

許晉亨彎腰幫老婆李嘉欣綁鞋帶。（IG@michele_monique_reis）

李嘉欣婚後養尊處優。（微博@李嘉欣Michele）

早前去日本賞櫻。（IG@michele_monique_reis）

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李嘉欣與許晉亨在2008年10月28日註冊結婚，同年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。現場的鮮花全部由荷蘭運到，大宅門外砌了兩個巨型M字，場地佈置由已故賭王傅老榕家族後人傅厚民負責設計，走簡約及夢幻童話風格，現場更設有Live Band。一對新人乘坐銀灰色勞斯萊斯花車到場，李嘉欣在婚禮上穿了兩套婚紗，一套是訂做的Bellantuono婚紗，價值約100萬元，另一套就是由本地著名設計師張潔雯設計的米白色婚紗，價值超過30萬元，她在晚宴上換上多套Valentino晚裝。此外，據指當年許晉亨更送上價值800至1,000萬元的8卡枕形求婚鑽戒，雖然婚禮閉門舉行，但仍極盡奢華，據知整個婚禮花費超過1億！

李嘉欣身穿價值約100萬元、經The Wedding Shop訂制的婚紗，是由Bellantuono collection頂級裁縫由法國來港為她度身訂造，並在意大利以超過200小時縫製。（IG@michele_monique_reis）

2008年11月23日在許家市值7億的石澳大宅舉行盛大婚禮。（視覺中國）

大宅門外砌了兩個巨型M字。（視覺中國）

一對新人乘坐銀灰色勞斯萊斯花車到場。（視覺中國）

十指緊扣。（視覺中國）

現場設有Live Band。（視覺中國）

婚禮閉門舉行。（視覺中國）