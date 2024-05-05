皮師傅與ERROR同台「無期望」原因爆笑　大表波預告有更Man演出

當ERROR遇上MIRROR，雖然唔齊人，但都笑料十足。（葉志明攝）

MIRROR 成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及邱傲然（Tiger）將在6月與 ERROR及韓國人氣女星Jessica一齊開騷。由於訪問當日，MIRROR仍在忙於巡唱，所以都好誠實咁話要得5月中澳洲場結束後，才可以排練。而身為「樂壇清泉」嘅Dee就透露到時會有驚喜俾大家，仲少少哋咁示範「韓式呼吸」俾大家睇。

Stanley話同ERROR合唱嘅好處，係可以唱多兩句，仲話十分羨慕Dee可以有咁多鏡頭。（葉志明攝）

Stanley喺MIRROR演唱會上因一身爆肌而備受網友熱議，仲被稱為「大表波」，佢話呢個已經係極限，但今次表演依然值得期待，事關自己都會再Man啲，一班兄弟即時提議佢增肥同肥仔一齊變肥仔波……諗下個畫面都覺得可怕。

雨天家族曾在MIRROR演唱會上以彩蛋形式Re-U，但Lokman就話6月音樂會大家唔會見到雨天家族。（葉志明攝）

Alton之前喺MIRROR演唱會嘅彩蛋部分，同Lokman一齊Rap 《放低燈牌金腰帶》大獲好評，問到今次會否有2.0版本，他說：「喺排歌單時，我哋有喺呢方面提出啲嘢，心態係難得有機會，想俾新嘢大家睇，可能會同ERROR成員演出，不過因為十劃都未有一撇，所以希望做得成。」

（葉志明攝）

講到同ERROR合作，皮師傅一句「無咩期望，做好自己」笑死全場，他解釋是因為意外性太高，亦同時回帶《全民造星》與193小組演出時，對方自fing到斷手，殺佢一個措手不及。「你嗰個位點take？唯有做好自己，但我係會同ERROR合作，係要準備到爆。（最驚佢哋做咩？）跌親撞到我，唔好搞到我就OK。」

193當年喺綵排時，一個fing手動作傷及舊患，甩骹收場。（影片截圖）

好痛但又好好笑，難怪當時同組嘅Frankie有咁大陰影。（影片截圖）

好痛但又好好笑，難怪當時同組嘅Frankie有咁大陰影。（影片截圖）

MIRROR：

Hair：Seiko Sin @Hairculture、Manho Li @HairCulture、Frankie Ho @HairCulture

Stylist：Anthony Tong、J.C & A.F

Wardrobe： Bottega Veneta, Maison Margiela, Harvey Nichols, D&G, I.T, Carry-in, Both Paris

Makeup ：Rainbow Chung @Annie G. Chan Makeup Centre、Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre、Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre、Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

ERROR

Make up: Cori Wong

Hair: Harris Lai

Stylist: Lok Fong

Styling Assistant: Stephanie Choy

Glasses: Puyi Optical

Wardrobe: Harvey Nichols

Shoes: Roger Vivier, Tod’s

Venue: No.5 Studio