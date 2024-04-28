當今樂壇天王大爆曾唱酒吧騷被柴台：一籃花生殼就飛埋嚟！

由黎芷珊主持的全新節目《芷珊約您》今晚（28日）播出第二集的嘉賓是張敬軒（軒仔），芷珊飛到紐約直擊軒仔美國巡唱的最後一站，軒仔於能夠容納1萬9千人的UBS Arena開騷，更是首位於該處開騷的華人歌手，認真威水。

今集嘉賓係張敬軒。

開騷前一天，芷珊去到軒仔下榻的酒店進行突擊檢查，當時穿着浴袍的軒仔匿在房中熨衣服，場面搞笑。之後芷珊要求檢查軒仔行李，向來搞鬼的軒仔從行李中拿出幾個棒狀物，原來棒狀物是放濕器，軒仔透露睡覺前會將它們放床邊四角放濕以Keep住靚聲。

芷珊突擊時，軒仔匿埋喺度熨緊衫，場面搞笑。

芷珊突擊時，軒仔匿埋喺度熨緊衫，場面搞笑。

軒仔談2004年低潮期：嗰刻開始覺得我嘅生活同命運已經唔喺自己手上

為了幫軒仔開騷前鬆一鬆，芷珊特別訂了一輛Limo（豪華轎車）孖軒仔去喜雀兒市場閒逛兼食好西，軒仔看到超長的Limo不禁露出O嘴表情，兩人在車上一邊歎香檳一邊傾偈，Chill到爆！入行廿年的軒仔現在事業一帆風順，芷珊問他曾否遇過經濟困難？軒仔坦言有：「十個煲六個蓋囉，特別2004年開始，屋企係有困難，嗰刻係開始覺得我嘅生活同命運已經唔喺自己手上。」軒仔亦承認曾為賺錢做過一些自己不喜歡的事情，並感嘆：「點解我會做歌手？因為搵錢搵得快。」軒仔續指年輕時因為等錢使，曾以十萬人仔賣斷收錄了《斷點》的專輯版權，並感嘆：「當年《斷點》據我所知（依家）係過億版稅。」講到未紅時，曾流連酒吧唱歌賺錢的軒仔，受過不少客人不禮貌對待，軒仔說：「唔需要有原因，一籃花生殼就飛埋嚟！」軒仔指當時雖自覺有點Hurt，但問了自己兩條問題後便決定放下情緒積極處理面對，最終以超高EQ應對危機，並磨練出日後的圓滑性格。

軒仔重提未紅時，曾經被酒客迎面擲花生殼，佢以超高EQ方法回應。

拒做「老海鮮」

去到喜雀兒市場後，兩人Chill住閒逛兼大歎海鮮餐，軒仔更親手餵芷珊吃東西！兩人吃東西時繼續深入交流；被問到如何勉勵後輩，軒仔即就地取材笑言不想做「老海鮮」：「要保持平和嘅競爭心態，先可以行得更遠。 同埋最緊要係要有自信，其實你係有地位嘅，就算企好遠都好，人哋都會框番你出嚟。」翌日正式開騷日，芷珊又帶觀眾直擊後台重地兼綵排情況，現場所見軒仔特別認真對待綵排，對所有細節更是一絲不苟，還大拋「愛粉Bite」：「唔可以Hea做，因為你唔會知自己嗰一晚、嗰一首歌對觀眾係有幾咁大嘅意義，所以每個環節都唔可以放過，呢樣係我爸爸教，教我要按章、按時、按量去做好演出。」

芷珊直擊後台重地。

軒仔出場前拖實芷珊。