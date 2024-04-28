郭珮文公開最強Body健身片網民睇到熱血沸騰　其低胸戰衣估佢唔到

22歲的應屆落選港姐郭珮文（Juliana）身材出眾，而且還非常「識玩」，經常在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其性感火辣的「最強Body」，而深受網民喜愛，因此極速上位，劇集、綜藝雙線發展，人氣和勢頭可謂勁到擋唔住，同屆冠亞季都被比下去。

郭珮文身材出眾。(ig圖片)

郭珮文在《愛·回家之開心速遞》中色誘潮偉。(劇集截圖)

郭珮文為節目《福祿壽訓練學院》豁出去

日前，郭珮文又「出招」，她在社交平台分享了一段做gym，並配以字幕：「十世冇做gym今日去一去，搞唔掂，弱咗好多，算啦唔緊要，慢慢pick up翻。OS：想食嘢」。雖然片中郭珮文非常認真，又踩單車、舉啞鈴，但網民似乎難以集中，焦點依然放在她的「最強Body」上。身穿貼身低胸低胸上衣，配瑜伽褲的郭珮文，大騷S型身材，當她做深蹲時，其蜜桃臀更表露無遺，震撼效果衝擊網民眼球。

郭珮文努力做運動，希望可以吃到美食的同時，又能保持美好身段。（小紅書）

舉啞鈴。（小紅書）

好難集中，指網民。（小紅書）

片段隨即引起網民騷動，紛紛留言：「我睇完之後，我發覺我血氣運行得好咗好多！多謝你！」、「點解可以正到咁」、「呢副身材好唔科學」等。

網民搞笑（小紅書）

當郭珮文做深蹲時，其蜜桃臀表露無遺。（小紅書）

屈機。（小紅書）

當中有女網民大讚郭珮文的貼身上衣超級好看，郭珮文直言是來自淘寶，並細心給出連結，原來20蚊人民幣也不用，相當慳家。估唔到之前在台慶上，以包剪揼擊敗馬國明，而奪得台慶42萬港元存款獎項的她，私下原來是慳妹一名。

郭珮文親自回覆網民關於其上衣的問題。（小紅書）

20蚊人民幣都不用。（小紅書）

另外，也有網民指出郭珮文片中使用健身器材的姿勢不正確，並自薦可以當私人教練，十分搞笑。而她也非常虛心請網民指點，難怪成為網民新寵。

郭珮文運動後去嘆美食。（小紅書）

郭珮文食得好滋味。（小紅書）

同行還有同屆落選港姐潘明璇。（小紅書）