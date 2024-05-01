無限超越班2 |高海寧孖小鮮肉親吻有CP感　公開理想型：超級慕強

去年憑劇集《新聞女王》在內地打開知名度的高海寧（高Ling），近來在綜藝節目《無限超越班2》中的表現備受網民讚賞。而在最新一集中，她就與內地小鮮肉王鏘談情說愛，二人更在鏡頭前真的親吻，令導師們驚訝連連。而她在談內心說話時就公開自己的理想型，強調成熟型男生比較合其意。

高海寧同王鏘有 CP感。（高海寧微博圖片）

在節目中高Ling同王鏘配對成功合演一段愛情片，而在正式考試前他們二人就坐在河邊閒聊培養感情，過程中王鏘就講到理想型問題，她就二話不說：「我超級慕強，遇到甚麼問題他能幫我解決，他是個很有思想，很有才華，很有頭腦的人，我是那樣的。」而坐在室內看着他們培養默契的好朋友佘詩曼就不畏言表示：「她想要男人一點的感覺，成熟一點。」看來好清楚對方的擇偶條件。

高海寧公開自己理想型。（微博圖片）

佘詩曼隔空爆料。（微博圖片）

正因為有時間互相了解，培養感情，所以到正式考試時，二人的表演非常自然，情到濃時時，男方更Man爆二話不說一手拉着高Ling抱在胸前親吻，全程沒有借位拍攝，這一幕看到導師們都驚訝起來，露出笑容，似乎對他們的演出相當滿意。而不少網民都覺得他們甚有CP感。

二人真親吻，看到袁詠儀驚訝連連。（微博圖片）

高Ling給人感覺是一位較為強勢、事業心較重的女人，所以喜歡成熟型也不無道理。她曾接受訪問時坦承自己是一位有野心的人，強調每一個想要進步的人都是有野心的，而且她亦曾公開自己愛情觀：「在感情裡面也是裁過跟頭的，既然都沒有把握，就還是不要浪費我時間了，我還是事業好了，起碼事業是我能控制的。」獲得不少網民認同。由此可見，在她的感情世界裡面，溫順男並不是她的選擇。