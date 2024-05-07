無限超越班2｜金莎分享戀愛秘籍　高海寧聽後大喊完了：難怪單身

去年憑台慶劇《新聞女王》成功彈起的高海寧（高Ling），最近參與錄製內地綜藝節目《無限超越班2》大受好評，令其演技再次獲內地網民肯定。然而，事業心強的她仍然相信愛情，所以在近日播出的集數中，她就向內地女星金莎詢問戀愛秘籍，聽後她無奈表示難怪自己單身，因為自己將工作放在第一位。

高海寧在內地曝光率非常高。（高海寧微博圖片）

多年以來高Ling的緋聞一直不多，幾乎是緋聞絕緣體，只專注工作拍戲，感情世界令外界相當關注。雖然如此，但她稍早前接受內地媒體訪問時，表示自己仍相信愛情，雖然愛情這件事很難去控制，但她相信要來的時候自然會來。

仍相信愛情的她，於是在節目中就與正談着姐弟戀的女星金莎閒聊，向對方詢問戀愛秘籍，金莎二話不說：「我不會把男的當成我對立面去挑，我也很少說，你這裡不好啊那裏不好啊，你這改一下，那裏改，我不用。如果我喜歡一個人，他就保持原樣就好了，要改也是我自己慢慢地調，調到比較想的感覺，他對方自然而然地，就為了你去自然地調控。」

高海寧向金莎詢問戀愛秘籍。（微博圖片）

在節目中大談理想型。（微博圖片）

高Ling聽後似乎難以想像，二話不說表示：「完了，難怪我單身。」還講出自己的觀點：「女生不會做的好像我都做了，就譬如說如果有工作，然後又碰上甚麼節日或者甚麼紀念日，我一定是選工作，我覺得任何慶祝都可以押後或者是提前，但是工作就是要去工作。」事業心超強。

而她早前在節目中談到理想型時，表示成熟的男生會比較適合自己，對方要是一個有頭腦、才華、思想，當遇到有問題時可以幫忙解決的人，這樣的男生才是她需要的。