AK江𤒹生首個個唱先操體能以應付舞蹈 透露想全露上台：畀晒你睇

MIRROR成員江𤒹生(AK)今日(10日)宣有將於7月29日舉行《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》,在記者會中並揭曉演唱會主題海報,色彩鮮艷的顏色及多個造型讓人耳目一新,他還帶着愛犬「猜柴」拍攝海報。

AK首個個人演唱會將於7月29日舉行。(梁碧玲 攝)

AK接受訪問時表示演唱會將近開始有點緊張:「忽然間有自己嘅第一個solo concert,然之後啱啱先完成咗MIRROR嘅團體show之後,緊接自己第一個solo show,既驚且喜。」他就到今年頭半年都不斷有MIRROR的演唱會,可以為他作好準備。

AK話首要係操練體能,以應付演唱會的高運動量。(梁碧玲 攝)

AK早前指自己對唱歌沒有信心,現在他已經回復信心,但仍然沒有十足把握:「依家驚個感覺少咗好多,當然都未話係好十足話唱得好好。」他覺得自己現在已經比以前成熟,而且看開了很多,所以希望今次可以讓粉絲看到他的改變。

AK透露有兩個以上嘅嘉賓。(梁碧玲 攝)

至於演唱會上唱歌跳舞的比例,他表示今次會是前所未有的多跳舞:「一啲我鍾意嘅舞種,以前細個有接觸過嘅舞種,好耐冇跳過啦,我都會重新pick up番。」而他一班從前一起學舞的兄弟今次亦會在舞蹈員名單上,更會額外找其他的舞蹈員一起表演,AK更透露會表演一些比較少人跳的舞種,希望帶給人新鮮感。

AK話如果個body操得好嘅話,可以全露。(梁碧玲 攝)

AK被問到體力上有否需要加操時,他則回應:「要啊!都開始訓練緊自己嘅體能,因為依家pick up番細個學過嘅舞種,其實係好晒力㗎!咁我嗰一part都同步練緊體能。」他透露自己的體態比《繩角》時差了很多,所以需要勤加操練。他更擔心自己的體能未必可以應付整個演唱會,所以首要的還是從體能方面著手。

AK想帶埋愛犬猜柴上台。(梁碧玲 攝)

AK透露於演唱會開之前會多準備兩首的solo歌曲:「一隻快,一隻慢!包羅萬有,慢歌係一個幾深情嘅故事。」他說慢歌更將會由自己親自作曲,快歌亦會參與創作,但自己參與的應該是慢歌比較多。

演唱會嘉賓方面,AK只透露找了兩個人以上做嘉賓:「希望可以同我一啲好朋友或者係我一直都好欣賞嘅前輩,去分享我第一次演唱會嘅舞台。」他更表示想帶同愛犬「猜柴」上台:「我驚佢係個台上面去廁所,我驚我會成為第一個喺演唱會執屎嘅人。」

AK被問到今次演唱會的服裝會否若隱若現時,他精精的表示有機會全露:「咁要睇我個body操成點啦,如果body操得好嘅話就唔若隱若現啦!畀晒你睇!」更說想把大表哥個「巨胸」key在自己身上,他說到自己跟大表哥的胸差了足足十吋。

至於加場方面,他自己說能夠開演唱會已經很感恩:「希望嗰晚盡力做好自己個表演,留個美好回憶畀大家。」