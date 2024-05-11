羅天宇被窒「七樓藝員部揀相」搵女友　豹哥：我驚佢俾女人呃

《香港婚後事》為一班《婚後事》演員陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的清談節目，今集繼續有單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂）講婚後一二事，和怎樣處理婚後出軌。



不過，在單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂）曬恩愛之前，豹哥就忽然「硬tag」在場仍未婚的羅天宇，問道：「我哋講過咁多，不如你講吓，做乜咁耐都唔結婚？」

在單立文（豹哥）和胡蓓蔚（豹嫂）曬恩愛之前，豹哥就忽然「硬tag」在場未婚的羅天宇羅天宇。（《香港婚後事》截圖）

未等羅天宇開口，豹哥又說：「係咪真係搵唔到？揀唔到，要喺TVB逐個揀？即係藝員部，七樓嗰度睇相？」此時其他主持已經「笑到收唔到聲」，黎諾懿向觀眾解釋為什麼要在七樓揀相，他表示，公司的七樓藝員部有一塊壁報版，版上釘滿了TVB藝員的照片，原意是為方便監製幕後們揀人開工：「今日終於知道，原來係畀Joey揀人，有第二個用途」。很明顯地，豹哥是笑羅天宇經常與TVB女藝員拍拖，緋聞多多，所以才說他要在七樓揀相。

羅天宇解釋未結婚原因。（《香港婚後事》截圖）

鏡頭一轉，原來羅天宇也笑到流眼水。豹嫂也開口替他解圍，說：「可能係未遇到，有啲男仔要拍好多拖。」不過豹哥又「補刀」，說道：「我驚佢俾女人呃呀，咁多次，知唔知呀？新聞係咁報道，你諗吓佢，幾慘。我真係可憐你㗎！」羅天宇也只能說一句：「我知呀，多謝。」

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羅天宇解釋自己仲搵緊。（《香港婚後事》截圖）

羅天宇回答：「我覺得......即係方向都係想結婚，但係後生時都會......可能係分階段，一開頭對婚姻，嘩！好鍾意，一定要結婚，一定係向住個方向，但係，開始慢慢落去，你會覺得，好似唔係咁順利。或者呢個唔係嗰個，去到中段就會覺得『都係睇定啲先』，而家就年齡大啦，如果想要小朋友就應該......」豹哥就問：「唔好話有小朋友，你信唔信愛情？」羅天宇回答：「信愛情。」豹哥：「信愛情就得啦。」