CHILL CLUB頒獎禮｜黃偉文四奪年度填詞人：請用playlist掛住我

黃偉文連續四年奪得「CHILL CLUB年度填詞人」，今屆同上年一樣，大會將獎項送到身處倫敦的黃偉文，但今年不同的是，以往都是黃偉文說得獎感受，今次卻先由歌手向黃偉文錄片表達感謝之情，包括有：張敬軒、湯令山、李幸倪、柳應廷、盧瀚霆、呂爵安、洪嘉豪等，當中組合ERROR更認親認戚，非常搞笑。

黃偉文連續4屆奪得「CHILL CLUB年度填詞人」。（電視截圖）

隨後黃偉文說出得獎感受，他表示：「多謝過去一年合作過的監製和歌手，片段中見到大家來自不同的年齡層、資歷不同、生活態度不同、風格不同，正正提醒了我寫歌詞的初心。因為我覺得不同的聲音，是值得被聽見的，不同的生活態度、不同的題材，都值得用流行歌來記低。」

黃偉文稱如果現在火災或者走難只能夠帶一樣東西走，他會帶廣東歌走。（電視截圖）

黃偉文再次多謝ViuTV不遠千里地將獎項送到他的手上，隨着這個獎而來的當然就有各種的精神、感情上的支持，「其實這份溫暖，有時真的不容易帶着隨身走，但我今日再一次收到了。我記得由細到大，都會討論一個問題，如果火災或者走難只能夠帶一樣東西走，你會帶什麼？細個的時候我會最直接的答，帶一樣我心愛的物品，大一點的時候又會扮搞笑說，帶一個我心愛的人囉，最後在數碼時代答案又轉變了，可能我會帶一組Password走，因為有Password，我就可以攞回我要的所有東西，不過如果今時今日你再問我，我諗我的答案已經揀定了，如果火災或者走難，我會帶廣東歌走，因為除了這樣東西外，我覺得其他東西都可以慢慢尋回。」

黃偉文再次多謝ViuTV送獎到倫敦給他。（電視截圖）

黃偉文再言：「不用再問我有沒有掛住香港了？當然有啦，但每當我掛住香港或世界各地的朋友時，我現在知道用什麼方法，我會用playlist來掛住你們，所以如果有人碰巧又有少少掛住我的話，你都可以參考這個方法，一種我覺得最浪漫的方法，請你用playlist掛住我，因為你和我都已經在廣東歌裏面。」

眾歌手拍片多謝黃偉文，包括張敬軒。（電視截圖）

湯令山。（電視截圖）

李幸倪。（電視截圖）

柳應廷。（電視截圖）

盧瀚霆。（電視截圖）

呂爵安。（電視截圖）

ERROR認親認戚。（電視截圖）