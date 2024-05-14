丁子朗勁謙虛話自己邊有資格揀港姐做另一半：係啲人揀我啦

新一屆的《香港小姐競選》開始進行招募，無綫（TVB）昨日（13日）召開記者會，亦邀請到一班型男到場坐陣，包括有：黎諾懿、袁偉豪、朱敏瀚、丁子朗、孔德賢、黃庭鋒、黃奕斌、曾展望、李爾晨等人。至於昨日的記者會則找來全男班來吸引女生來參加，他們在台上表演後，連總經理曾志偉都表示沒想到會這樣吸睛。

無綫（TVB）昨日召開記者會，亦邀請到一班型男到場坐陣。(胡凱欣 攝)

丁子朗在記者會後接受《香港01》訪問被問到有沒有關心一下之前在《亞洲超星團》的兄弟時，他表示有關心他們並知道他們都很不開心：「個見面會嘅事情我都有睇新聞，我都有同冼靖峰先生，神耆小子嘅一嗚啦，我同佢食飯都有講開呢件事，但係我相信佢哋呢受咁多粉絲朋友愛戴一定會好快同大家再見面。早兩個禮拜我都喺北京嗰度，我都有睇佢哋綵排佢哋都真係準備好去見面㗎啦其實，但可能真係有啲原因嚟唔到。佢哋都好唔開心嘅，其實佢哋嚟都係見下香港嘅朋友啦，見下我啦！」他更說到其實早已經約了他們，待他們到香港時一起去玩，但可惜見面會延期了就只好再改期。

丁子朗在記者會後接受《香港01》訪問被問到有沒有關心一下之前在《亞洲超星團》的兄弟。(胡凱欣 攝)

原來丁子朗已經一早約咗一班超星團嘅朋友。(胡凱欣 攝)

丁子朗說到他們都是很厲害的練習生：「所以我覺得佢哋每一位都值得大家去喜歡，咁我覺得冇話慶唔慶幸，每個人都有自己嘅道路要行，咁我有幸參加過呢個超星團男團選秀，咁我就覺得玩過就夠啦！」而他說自己會否繼續再行偶像這條路，就交由廣大的網民去決定。他被問到會否希望繼續走idol這條路時，他表示有看過網民的意見，他們都認為丁子朗不太適合走idol路：「我睇完大家啲feedback都應該唔太建議我參加呢個idol，再整多次白面，再嚟多次呢個韓系，咁我都係回歸演員本身，都係開心嘅。我覺得睇完呢個世界再番嚟公司拍劇，感覺係唔同。」

丁子朗說到他們都是很厲害的練習生。(胡凱欣 攝)

丁子朗話自己唔太適合走idol路。(胡凱欣 攝)

丁子朗以「香港先生」出身，他被問到對選香港小姐是否很有心得時，他開玩笑的說：「心得嘅話一定唔夠啲前輩多㗎啦，我都係廿幾歲，睇港姐都係睇咗廿幾年啫，佢哋睇咗三十幾四十年喎，佢一定勁啲。」他最後亦說到對今年的港姐十分期待，因為覺得角度很有趣：「女性做主持啦，女性做嘉賓啦，女性做評判啦，咁我覺得係一個幾得意嘅角度啦，因為過往都係男性做主持，今年係一個純女班，我覺得係好配合今年嘅主題。」

丁子朗覺得今年角度好新鮮。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到對選香港小姐是否很有心得時。(胡凱欣 攝)

而被問到會否選香港小姐做女朋友時，他則謙虛表示「邊到佢揀」：「係啲人揀我啦，我邊有咁嘅資格去揀人啊？但作為一個觀眾，我都可以揀選心水嘅冠軍。」