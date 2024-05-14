63歲網紅與26歲嫩男譜婆孫戀宣布「懷孕」　嚇窒網民：這是個錯誤

63歲的外國網紅Cheryl McGregor與26歲嫩男Quran McCain於2021年結婚，年紀相差37年的「婆孫戀」修成正果，兩人經常在Instagram及TikTok上載夫妻互動恩愛片段，在TikTok的粉絲已經有逾400萬。

這段婆孫戀不時都被網民攻擊。（IG圖片）

63歲Cheryl McGregor與26歲嫩男Quran McCain於2021年結婚。（IG圖片）

根據外媒報道，Cheryl McGregor已有7名子女及17名孫兒，在2021年再婚後，變計劃與26歲老公Quran McCain要小孩，近日終於夢想成真，更在社交平台宣布好消息。日前Cheryl McGregor在IG及抖音上載影片，留言寫道：「Our love child is on the way I can't wait to start our family.（我們的孩子即將來到，等不及展開我們的家庭生活）」，並在片中大曬驗孕棒及超聲波照片。

Cheryl在片段中大曬驗孕棒。（IG圖片）

還有超聲波照。（IG圖片）

原來兩人找代母懷孕成功，但大批網民對於兩人迎來寶寶一事抱有懷疑，更認為兩人有可能是為了流量造假。至於相信兩人「造人成功」的網民就好奇，究竟Cheryl McGregor是否有凍卵，不過有網民就就批評兩人做法自私，更指Cheryl已經63歲，孩子在年輕時就要面對喪母：「這是個錯誤！」