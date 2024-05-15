東張｜何太蝕賣龍鳳鈪更淚崩當場　何伯怒罵親生女：佢簡直冇人性

76歲何伯再娶細30歲內地女連日被瘋狂洗版，昨晚播出嘅《東張西望》，連街市檔主都睇唔過眼，指何太處心積慮尋獵物。今晚（15日）到何太兒子出場，且語出驚人，指何伯「臨老入花叢」。

何伯何太話喺《東張》播出後，受盡壓力。（影片截圖）

訪問中，何太再次否認有三段婚姻，並透露錯遭前夫虐待，仲話本身打算自己一個人養大個仔，但轉頭又話想「搵個愛錫我嘅男人就得，無論咩年紀」。而現身所住嘅公屋，係同前夫離婚後申請，仲話同前夫一齊住過劏房，又一齊攤過，但最終因性格不合離婚。

何太否認有三段婚姻。

何太兒子又點睇合伯呢？「一開頭聽我媽講過搵到新男朋友 ，仲要年紀咁大，我係接受唔到，簡直覺得阿叔臨老入花叢。佢阿叔而家同我媽相處咁好，我都戥佢哋開心。」何太兒子話爸爸以前成日又打又鬧，反觀何伯好脾氣，仲不時買嘢食俾佢，大家相處融洽。見到媽媽被評擊，做仔嘅都十分心痛，仲話會努力讀書，搵份好工去孝敬媽媽。

一講起仔女，何伯就十分勞氣。（影片截圖）

對於450存款被仔女取走，何伯十分勞氣，指「佢哋一分錢都無幫手搵過，無存錢入銀行，細個由我養大，供書教學，佢哋幾時有養過老竇！ 」何太亦認為自己結禮時收嘅禮物，唔應該被追討，不過由於要生活，所以已經賣走何伯送贈嘅龍鳳鈪，雖然蝕咗兩萬元，但何太表示：「瞓街都支持佢嘅，同佢一齊瞓 ，呢刻唔撐佢都唔係人。」

忘年戀受盡評擊，何太直言「好慘」，之後仲哭出來，何伯亦再次指仔女無人性，仲話「喺街千祈唔好話係我仔女，我衰唔起。」之後又安慰何太，並謂「我就算點都要直撐落去。」