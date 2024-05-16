疑似「新何太」本人現身群組發文澄清絕不是為錢：邪不能勝正

TVB節目《東張西望》連日來追訪何伯及「新何太」，二人的事件亦引起全城熱話，不少網民都連日收看有關報道，更在網上設立群組，以便立即交流。而群組中亦曾經出現過疑似是何伯的仔女發文，疑似何伯仔女表示會負責何伯的生活費，對於父親續弦則不作多說。

《東張西望》連日來訪問日前引起全城熱話的何伯及「新何太」。（節目截圖)

疑似何伯仔女現身群組發文。（節目截圖)

昨日（15日）《東張西望》播出最後一集後，網上的話題亦未有停止的情況，網民除了反應兩極外，深夜時分，有位疑似是新何太本人亦在群組中發文。這名疑似新何太用簡體字發文表示有看過大家的留言，更主動澄清與何伯一起並非為了他的錢，但最後又說一定會把錢拿回來：「大家好，我是何太，我看了你們留言感到很傷心，我和我老公是真愛，希望大家别再惡意評論。我必須在此澄清，我絕對不是為了他的錢，錢只是身外之物。 但何伯的錢是我的，絕對要拿回来，女兒這是偷竊行為，是刑事罪行！為什麼你們反而支持？錢並不是很重要。 但邪不能勝正，錢我們一定會拿回來。」

有位疑似是新何太本人亦在群組中發文。(facebook圖片)

「新何太」群組內發帖全文如下：

大家好，我是何太，我看了你们留言感到很伤心，我和我老公是真爱，希望大家别再恶意评论。



我必須在此澄清，我绝对不是为了他的钱，钱只是身外之物。 但何伯的钱是我的，绝对要拿回来，女儿这是偷窃行为，是刑事罪行！为什么你们反而支持？



钱并不是很重要。 但邪不能胜正，钱我们一定会拿回来。



何太



2024年5月15日

