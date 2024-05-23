JJ賈曉晨爆囡囡百厭一面大女扮喪屍　12萬Hermès險遭細女「毒手」

賈曉晨（JJ）在2016年與樊少皇結婚後相繼誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，她亦自此淡出幕前，專心相夫教女。不過近年兩人鬧出離婚風波，JJ曾多次在微博發文訴苦，字裏行間都充滿對老公的不滿，自言經常被對方激到嘔血，又指照顧兩個小朋友精疲力盡。日前JJ上載了一段短片，並寫道：「標題大家幫我想吧，什麼520、521的跟咱也沒啥關係，看看可怕的娃吧。」分享兩個囡囡「百厭」的一面！

賈曉晨（JJ）同老公樊少皇。（IG@jj_fatumai）

育有兩女「小飯兜」及「小飯團」。（IG@jj_fatumai）

近年兩人鬧出離婚風波。（微博@JJ賈曉晨）

JJ多次在微博發文訴苦。（微博截圖）

自言經常被對方激到嘔血。（微博截圖）

JJ回覆網民話想離婚，但唔得閒。（網上截圖）

JJ曾感嘆照顧兩個小朋友精疲力盡。（微博@JJ賈曉晨）

JJ的大女「小飯兜」完美遺傳了父母的優良基因，自小已經美貌出眾，但原來十分「百厭」，經常激嬲媽咪。片中所見，「小飯兜」行行下路竟然變喪屍上身，又見人就咬，嚇到JJ都大嗌救命！不過原來細女「小飯團」都不相上下，JJ大爆細女不但將屋企的一面牆印滿印章，更提出要在另一面牆也印上印章，被JJ阻止後又提出更「過分」的要求：「然後又指着包包說『我可以蓋這裏嗎？』我回頭一看，手都抖了。我親愛的寶貝小祖宗，放過我的……包吧！」

大女「小飯兜」完美遺傳了父母的優良基因。（影片截圖）

原來十分「百厭」。（影片截圖）

「小飯兜」行行路竟然變喪屍上身。（影片截圖）

見人就咬。（影片截圖）

嚇到JJ都大嗌救命！（影片截圖）

原來細女「小飯團」都不相上下。（影片截圖）

將屋企的一面牆印滿印章。（影片截圖）

更提出要在另一面牆也印上印章。（影片截圖）

被JJ阻止後都未放棄。（影片截圖）

原來險慘遭「小飯團」毒手的是價值約12萬的Hermès Constance手袋，據知這款手袋與Birkin、Kelly並稱為「愛馬仕BKC」，目前被公認為特別難買，需要購買一定累積價值的其他Hermès產品才有機會入手，無須「配貨」的機率近乎零，難怪JJ都特別緊張！

險慘遭「小飯團」毒手！（影片截圖）

價值約12萬的Hermès Constance手袋！（影片截圖）

Hermès Kelly Ado。（IG@jj_fatumai）

JJ頭戴Celine Cap帽，而衫同手袋就出自Chanel。（微博@JJ賈曉晨）