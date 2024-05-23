李佳芯被爆與新歡低調撐枱腳　開腔回應緋聞：多謝咁關心我嘅感情

視后李佳芯（Ali）自2020年與拍拖7年的陳炳銓分手後，除了曾傳被「蟲草大王」力追之外，2022年曾被影到同一名男士同遊日本，但當時她否認戀情。不過相隔1年多，日前李佳芯被爆與疑似新歡在鴨脷洲一間餐廳撐枱腳時被捕獲，兩人舉動親暱，瘋傳女神正式「脫單」！而該名男子疑似就是與她同遊日本的40歲神秘男子，昨日（22日）李佳芯返TVB為新劇《麻雀樂團》開工時就開腔回應緋聞！

李佳芯（Ali）日前被爆有新戀情。（IG@aliaime）

Ali情人節收花。（IG@aliaime）

感情未有着落。（IG@aliaime)

日前李佳芯被爆與疑似新歡在鴨脷洲一間餐廳撐枱腳時被捕獲，兩人舉動親暱，瘋傳女神正式「脫單」！（影片截圖）

昨日（22日）李佳芯返TVB為新劇《麻雀樂團》開工時就開腔回應緋聞！（YouTube影片截圖）

李佳芯在接受TVB娛樂新聞台訪問時否認戀情：「真係普通朋友食飯，係冇好消息。其實我覺得好得意，我想講好多謝啲人咁關心我嘅感情，但係其實我係一直都會同唔同嘅朋友食飯，但係啲人可能就見到每次同男士食嘅時候就會好好奇囉，其實之前都影過好多次，甚至乎有啲呢唔係我嘅跟住就話係我嘅出咗新聞，所以我都覺得我唔想講太多喇。（如果有新戀情肯定會公布啦？）我只可以講冇好消息公布囉。」

否認戀情。（YouTube影片截圖）

強調冇好消息公布。（YouTube影片截圖）

早前李佳芯在IG自爆病倒，反覆燒了三天，憔悴了不少，對此她就表示：「我都係第一次病住開工，開始懷疑我係咪中咗乙型流感，因為啲人話通常會瘦10磅，媽咪見到我就話『嘩，做乜瘦咗咁多呀』，跟住我先至隔一日我上磅，我真係輕咗10磅，我完全估唔到，我嗰段時間成日覺得自己好憔悴囉，好瘦囉。」不過好彩現時已經康復！

早前李佳芯在IG自爆病倒。（IG@aliaime）

反覆燒了三天，憔悴了不少。（IG@aliaime）

暴瘦10磅！（YouTube影片截圖）

好彩而家已經好返喇。（IG@aliaime）