靚聲男歌手唱現場被讚有水準　惟網民鏡頭下暴露身高缺點

「Sony一哥」陳柏宇向來都被公認是唱得之人,出道至今唱歌不少hit爆歌曲,包括:《I Miss You》、《I Will Be Loving You》、《你暪我暪》、《霸氣情歌》及《沒有你,我甚麼都不是》,他曾連續兩年勇奪「叱咤樂壇男歌手銀獎」,及奪得過「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」,實力毋庸置疑。而曾被網民封為「樂壇隱世高手」的陳柏宇,早前更應邀到日本拍攝THE FIRST TAKE(TFT)音樂企劃,演繹全新編曲的成名作《你瞞我瞞》及《有天》,大獲好評。

陳柏宇曾奪「叱咤奪男歌手銀獎」兼「最喜愛男歌手的殊榮」,如今已不再隱世!(資料圖片)

陳柏宇(Jason)除了唱得外,也非常顧家,與老婆符曉薇(Leanne)大女陳羿辰(Abigail)細女Audrey一家四口美滿幸福。(IG@leannefu_1027)

日前,陳柏宇獲邀出席活動並即席獻唱,有網民將片度分享到社交平台,該網民原來是在活動場地返工,但他表示被陳柏宇的歌聲所吸引,連工作都先暫停下來,並大讚:「不愧是我小學就喜歡的男人,唱得也太穩了吧,會議室的麥(咪高峰)和音響那麼次,出來效果還是那麼好」。

陳柏宇日前獲邀出席活動並即席獻唱。(小紅書)

非常投入。(小紅書)

網民讚好聽。(小紅書)

不過不少網民卻把焦點放了在陳柏宇的身高上,片中他穿上一件sharp醒的綠色西裝,配一條闊腳西褲,但這身打扮卻將他的身材缺點原形畢露,加上可能網民的拍攝角度影響,驚現五五身,讓本身身高已不高的他(官方身高171CM),更顯「細粒」如哈比人一樣,認真大整蠱。

不少網民把焦點放了在陳柏宇的身高上,這身打扮卻將他的身高缺點原形畢露。(小紅書)

認真大整蠱。(小紅書)

網民紛紛留言:「邊個教佢咁著噶,著到睇落米6都無」、「SONY 成日俾埋晒啲矮仔衫俾啲藝人著」、「咁矮的嗎?」又笑指他有少少幸福肥,開始有「陳伯」的感覺。

網民留言。(小紅書)