靚聲男歌手唱現場被讚有水準　惟網民鏡頭下暴露身高缺點

「Sony一哥」陳柏宇向來都被公認是唱得之人，出道至今唱歌不少hit爆歌曲，包括：《I Miss You》、《I Will Be Loving You》、《你暪我暪》、《霸氣情歌》及《沒有你，我甚麼都不是》，他曾連續兩年勇奪「叱咤樂壇男歌手銀獎」，及奪得過「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，實力毋庸置疑。而曾被網民封為「樂壇隱世高手」的陳柏宇，早前更應邀到日本拍攝THE FIRST TAKE（TFT）音樂企劃，演繹全新編曲的成名作《你瞞我瞞》及《有天》，大獲好評。

陳柏宇曾奪「叱咤奪男歌手銀獎」兼「最喜愛男歌手的殊榮」，如今已不再隱世！（資料圖片）

陳柏宇，早前更應邀到日本拍攝THE FIRST TAKE（TFT）音樂企劃，演繹全新編曲的成名作《你瞞我瞞》及《有天》，大獲好評。

陳柏宇（Jason）除了唱得外，也非常顧家，與老婆符曉薇（Leanne）大女陳羿辰（Abigail）細女Audrey一家四口美滿幸福。（IG@leannefu_1027）

日前，陳柏宇獲邀出席活動並即席獻唱，有網民將片度分享到社交平台，該網民原來是在活動場地返工，但他表示被陳柏宇的歌聲所吸引，連工作都先暫停下來，並大讚：「不愧是我小學就喜歡的男人，唱得也太穩了吧，會議室的麥（咪高峰）和音響那麼次，出來效果還是那麼好」。

陳柏宇日前獲邀出席活動並即席獻唱。（小紅書）

非常投入。（小紅書）

網民讚好聽。（小紅書）

不過不少網民卻把焦點放了在陳柏宇的身高上，片中他穿上一件sharp醒的綠色西裝，配一條闊腳西褲，但這身打扮卻將他的身材缺點原形畢露，加上可能網民的拍攝角度影響，驚現五五身，讓本身身高已不高的他（官方身高171CM），更顯「細粒」如哈比人一樣，認真大整蠱。

不少網民把焦點放了在陳柏宇的身高上，這身打扮卻將他的身高缺點原形畢露。（小紅書）

認真大整蠱。（小紅書）

網民紛紛留言：「邊個教佢咁著噶，著到睇落米6都無」、「SONY 成日俾埋晒啲矮仔衫俾啲藝人著」、「咁矮的嗎？」又笑指他有少少幸福肥，開始有「陳伯」的感覺。

網民留言。（小紅書）