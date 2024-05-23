狐妖小紅娘·月紅篇劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖/簡介

《狐妖小紅娘·月紅篇》陸劇又名(狐妖小紅娘)，改編自同名小説。有麥貫之、杜林為執導，由楊冪、龔俊領銜主演的一套以古裝跨種族的愛情劇為題材的電視劇。但楊冪最近被指是票房毒藥，之前主演的電視劇(哈爾濱一九四四)及電影都收視十分差，加上今次又差不多跟慶餘年第二季同期播出，所以今次楊冪是否可以因此劇而翻身?我們拭目以待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《狐妖小紅娘·月紅篇》｜劇情大綱

塗山紅紅與塗山雅雅、塗山容容，都是出生自苦情樹孕育出來的狐族，她們肩負著守護狐族的重任。紅紅作為狐族的領袖，擁有強大的妖力，帶領狐族結緣滋養苦情樹，苦情樹再守護狐族。然而一股黑暗的力量正試圖吞噬苦情樹，為了拯救它，只有完成天書任務才能守護苦情樹。

東方月初擁有滅妖神火的血脈加持。據說其臨終之際，還能將全部靈力完整傳承給後繼者。此等神奇本領，令江湖中人垂涎不已。東方月初年少時曾被塗山紅紅所救，之後便在紅紅的塗山中住了下來，兩人相伴左右。月初日久生情，甚至尊稱紅紅為「妖仙姐姐」。正當東方月初鼓起勇氣，準備向心愛的塗山紅紅表白之際，卻意外發現了紅紅深藏的秘密。原來紅紅曾誤殺了一位救命恩人小道士，這份沉重的罪疚感，使她再也無法全心投入任何人的愛情之中。同時也得知，紅紅許下了人和妖一定會有和平共處的一天的願望。

為瞭解開塗山紅紅心中的痛苦枷鎖，東方月初毅然決定離開，重返人界修煉。歲月如梭，之後成為了一位道盟盟主。後來，黑狐狡猾的陰謀使塗山紅紅淪為了道盟最大的眾矢之的。面對此般局面，東方月初不得不與自己心中所愛的紅紅對陣。為了還紅紅一個清白，月初毅然選擇以自己的生命，來作為證明紅紅清白的最後手段。為了能夠與心愛的東方月初重聚，塗山紅紅不顧一切地耗盡了全部妖力和靈識，許下了來世再續前緣的願望。轉世後，東方月初也床成了白月初。

《狐妖小紅娘·月紅篇》播出時間｜最新追劇日曆

《狐妖小紅娘·月紅篇》一共有38集，由愛奇藝全網獨播播放，會員每日2集，而非會員就由每日1集。

電視劇狐妖小紅娘月紅篇@Weibo

《狐妖小紅娘·月紅篇》｜演員人物關係圖

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《狐妖小紅娘·月紅篇》｜演員

塗山紅紅 演員楊冪

作為狐族的首領，「塗山紅紅」擁有塗山一族最強的法力，表面上塗山紅紅俯視眾生的霸氣強勢令人生畏。然而，一段往事的陰影使她封閉了自己的心扉，當年因一次意外而誤殺了自己的恩人，塗山紅紅就此陷入無法自拔的自責當中，之後就無再去愛人。

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東方月初 演員龔俊

他因自身的特殊血脈而成為眾人追捧的獵物，然而在被塗山紅紅及時救下後，就下定決心要為實現紅紅心中的兩族和平的願望。

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塗山容容 演員胡連馨

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塗山雅雅 演員郭曉婷

塗山紅紅的妹妹