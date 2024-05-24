愛回家｜細龍生鄭世豪疑去年已想離巢　一張相側面揭露真相？

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》陪伴着大家已有7，8個年頭，而當中的演員亦似是陪着大家食飯，就似屋企人一樣。效力TVB 24年的鄭世豪今日（24/05）在IG上貼出一張在機場登機的照片，除了有登機時間外，鄭世豪更鬼馬地將目的地改成「睇我唔島」。



鄭世豪飛了，唔知去邊呢？（IG@chengsaiho）

據知，鄭世豪經已離巢了一段時間，而今次他在IG發帖，亦是向陪伴了數年的《愛．回家之開心速遞》觀眾道別。他寫道：「今晚係我最後一集，我也出了個道別感謝Post，真係可以為自己作個最後總結，就是這樣了。」

鄭世豪在《愛．回家之開心速遞》中飾演「細龍生」一角深受歡迎。（電視截圖）

今年45歲的鄭世豪在加入娛樂圈前做過不少工作，例如有首飾設計及電腦程式等。雖然他因出演劇集而知名，但其實不少圈內朋友、傳媒都知道他更為熱愛於音樂。他在一次訪問中，就曾表示過自1998年開始就參加過大大小小過百次唱歌比賽，亦有近60個不同形式的獎項。除此之外，他也參加過兩屆新秀歌唱比賽。

細龍生細龍太合體啦﹗（鄭世豪FACEBOOK）

《愛．回家之開心速遞》中飾演細龍太的陳偉琪 (Vicky)與飾演細龍生的鄭世豪。（資料圖片）

《愛．回家之開心速遞》中飾演細龍太的陳偉琪 (Vicky)與飾演細龍生的鄭世豪。（資料圖片）

回看鄭世豪的動向，其實不難發現他早已有離巢之心。去年鄭世豪丁母憂，他在接受《香港01》訪問時就曾自認衰仔，只顧工作而沒有多陪伴至愛。他哭說：「媽咪心臟細細個就開始有問題，上年變差，探佢嗰陣都覺得媽咪已經好叻！我哋做呢一個行業，經常要離開三個月，好難去請假，日夜顛倒返工，冇咩時間陪佢。」

鄭世豪唱歌真係幾好聽。（截圖）

上年11月，鄭世豪亦曾在IG上大呻等足7個鐘反被屈遲到，寫道：「呢個世界係奇怪的，一直太好人太準時，習慣毫無怨言的我，就算今日天地間（更）要等7小時，也會俾人老屈等我的。」

鄭世豪很生氣，似乎覺得人善被人欺，無故被屈遲到。而從自拍照所見，背景正是《愛回家》飯堂。（IG@chengsaiho）

雖然鄭世豪一直「收收埋埋」，但從去年的活動中已能看出一些端倪。《愛．回家之開心速遞》冬至活動上，幕前「熊樹根」劉丹、「大龍生」羅樂林，「大小姐」林淑敏等人在台前玩遊戲予傳媒拍照時，鄭世豪做了「獨家村」，自己一個坐在最後一級台階上，雙手抱胸，一副心不在焉的看着其他演員。