專訪｜冼靖峰讀書試過俾男同學追求　同好友演BL劇絕對冇問題

由《聲夢傳奇》比賽出身的冼靖峰（Archie）在劇集《神耆小子》首次擔正做男主角，劇中他飾演電腦技術員「趙一嗚」，劇集播出後立即成為熱話，搞笑輕鬆的劇情令緊張的香港人可以輕鬆一下。冼靖峰首次擔正男主角就要面對著同劇的「前輩」級演員，如鄭則仕、樊亦敏、蕭正楠、曹永廉、魯振順、陳榮峻等人，說沒有壓力就是假的，冼靖峰接受《香港01》專訪時便剖白拍攝當中的「酸甜苦辣」。

冼靖峰（Archie）首部擔正男主角的劇集。(梁碧玲 攝)

冼靖峰首次擔正男主角就要面對著同劇的「前輩」級演員。(梁碧玲 攝)

冼靖峰說到要與「前輩」級演員合作的壓力，表示反而是他們令他壓力減低：「因為佢哋喺現場又或者唔洗我拍嘅時候，佢哋都畀左好多guided我點樣去Prepare，同埋咩叫執生，望住佢做戲嘅時候已經學緊嘢。」

冼靖峰同「前輩」級演員合作學到唔少嘢。(梁碧玲 攝)

冼靖峰知道要點樣去執生。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到第一次擔正男主角會否擔心大家期望太高而令人失望時，他回應說到拍這劇時壓力頗大，但作為前輩的鄭則仕不時傳授經驗予他：「Kent哥有同我講，佢話你拍呢套戲嘅時候你要對得住呢個角色，你要對得住呢個機會，咁所以拍嘅時候幫我做咗好多準備功夫。」他指鄭則仕細心到不論角色營造、對白停頓、每一場戲的情緒都會耐心地指導。至於批評方面，他則表示不怕：「我反而係好想要多啲嘅comment、多啲嘅suggestion，究竟我點樣去進步。」不論好與壞的評論，他都想一一接收，因為可以從中得知自己的缺點。

冼靖峰唔怕批評，因為睇多啲comment可以令到佢進步。(梁碧玲 攝)

冼靖峰心態好好，唔介意有劣評。(梁碧玲 攝)

第一次擔正做男主角的冼靖峰遇上這麼多的前輩級演員，作為初哥的他又怕不怕因為「NG」得太多次被罵？他表示在開拍前會怕：「最大挑戰係頭兩三個星期，我係好大壓力㗎啦，但係都要表現得好輕鬆。」他覺得與台上唱歌有異曲同工之妙，即使當刻有多麼的緊張，都不可以展露出來。冼靖峰形容自己是「運財小福星」，他表示一路上都遇到很多對他好的前輩。

冼靖峰話開拍前會怕畀人鬧，壓力都好大。(梁碧玲 攝)

冼靖峰覺得拍劇同喺台上唱歌有異曲同工之妙。(梁碧玲 攝)

劇中冼靖峰與羅毓儀飾演一對純愛的小情侶，而羅毓儀更奪走他的「熒幕初吻」，但冼靖峰卻表示被奪初吻沒有尷尬：「因為我哋係相信對手！」他講到羅毓儀經驗老到，拍吻戲時完全「冇難度」，因為她會教冼靖峰怎樣去拿捏：「呢一切一切其實都係為鏡頭為觀眾去做。」

劇中冼靖峰與羅毓儀飾演一對純愛的小情侶。(《神耆小子》截圖)

羅毓儀劇中奪走佢嘅「熒幕初吻」。(《神耆小子》截圖)

冼靖峰拍吻戲唔覺得尷尬。(梁碧玲 攝)

在拍劇中到底冼靖峰有沒有遇過挫折？他表示有遇到，而且是很多：「首先係prepare呢套劇嘅時候，我唔知點樣做功課，唔知咩叫背熟對白，背熟咗啦，可能到時講嘅時候個情緒咩為之啱咩為之錯，冇人會話畀我聽。」他說到拍攝中途感到很迷失，因為有時候只有自己，沒有前輩可以詢問。冼靖峰遇到挫折而不開心時，他很快便能收拾心情，因為上一刻還在不開心時，下一刻又要開始拍攝。

冼靖峰遇到挫折唔開心，但好快就可以收拾。(梁碧玲 攝)

冼靖峰曾經好迷失，因為演戲方面佢仲係初哥。(梁碧玲 攝)

男校出身的冼靖峰，對於若要出演近年很流行的「BL劇」其中一個角色，他就表示不會抗拒：「我自己讀男校啦，我同男仔相處有一手，都知道點樣同男仔相處，尤其是小學中學都係男校，其實同男仔都相處咗10幾年。」他被問到假如要選一個人跟他一起拍「BL劇」，他二話不說選的是好朋友丁子朗：「我信任得過對手，呢樣嘢最緊要，無論本身識唔識呢個人都好，我覺我點都要係混熟咗先。如果真係要揀嘅話，咪揀啲好朋友，好朋友就最唔介意㗎啦，丁子朗囉，佢都應該唔介意掛。」

今次到想冼靖峰邀請丁子朗合作。(陳順禎 攝)

冼靖峰同丁子朗演BL劇？(陳順禎 攝)

原來「同男仔相處有一手」的冼靖峰在求學時期都被男同學追求過，而追求過他的同學，他們最後還是朋友。冼靖峰在學期間，曾在不同時期被不同的男生表白過，純情的如送小禮物表白，激烈的是直接表白，他憶起舊事笑得十分開心。

冼靖峰自認同男仔相處有一手。(胡凱欣 攝)

冼靖峰在學時期都被男同學追求過。(梁碧玲 攝)

冼靖峰被問到除了男生，有沒有女生會倒追他，他表示自己小時候是一名胖子「點會有人鍾意我啊」。冼靖峰說到出來工作後，曾經被女生倒追，被問到怎樣倒追時，他則說：「咪最簡單食飯，跟住食完飯就會問你有咩做啊？」劇中冼靖峰雖然飾演「A0」仔趙一嗚，但現實中他卻不是第一次談戀愛，在中學舞會時就已經「追女仔」，他分享當時他邀請心儀的女生一同跳舞，跳了10多秒後女生竟然說頭痛想停止，冼靖峰陪女生坐了一會後突然被「彈鐘」說「我想自己一個坐」。女生在冼靖峰上個洗手間的時間就已經找了新舞伴：「去完廁所番嚟，見到佢同第二個男仔跳緊舞。」好勝的他等女生跳完舞後就問：「你唔係頭痛咩？」當然繼續被該女生「請食檸檬」，真正的「未開始便已結束」。

冼靖峰話自己細個係肥仔一名點會有人鍾意。(ig@archie_sin)

劇中冼靖峰雖然飾演「A0」仔趙一嗚，但現實中他卻不是第一次談戀愛。(《神耆小子》截圖)

而他最成功及最失敗的「追女仔」經歷都在中學聖誕舞會中發生：「我自己追咗嗰個女仔有一年啦。」當時他連表白都沒有，已經「打定輸數」，但身邊的朋友超級給力：「我啲friend係兩排咁，好似人哋結婚側邊有啲人企喺度咁樣，係兩排咁樣，邀請佢入嚟，淨係畀條通道畀佢入嚟。」現在的他回想起這件事，他覺得很尷尬，但是完全感受到「兄弟情」三個字。

冼靖峰最成功及最失敗的「追女仔」經歷都在中學聖誕舞會中發生。(ig@ArchieSin)

冼靖峰話自己個stage係Available，各位弓箭手唔洗灰心。(梁碧玲 攝)

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Outfit：Feng Chen Wang @HarveyNichols

場地提供：Velo Italian Bar & Grill