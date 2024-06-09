陳慧琳音樂會一出場就音響有問題咪都冇聲：每次換咪都係滿懷希望

《周禮茂作品展》昨日（8日）於海洋公園舉行，作品展陣容相當鼎盛，一共有16位歌手參與演出，包括有：陳慧琳（Kelly）、楊千嬅、張敬軒、林奕匡、胡鴻鈞、葉巧琳、黃淑蔓、周吉佩、冼靖峰、余宗遙、周子涵、黃明德、鍾柔美、詹天文、林智樂、孫漢霖。

《周禮茂作品展》一共有16位歌手參與演出。(葉志明 攝)

作為打頭陣出場的Kelly，一出場音響便出現問題，在應該開始唱時，Kelly遲遲字唱第一句，後來Kelly才開口說ear mon沒有聲音。Kelly唱完自己出道的第一首歌《一切很美 只因有你》後，便到「咪」出現問題，整首《風花雪》都沒有「人聲」，只有音樂聲，雖然Kelly中途已經換了一次咪，但仍然沒有聲音。最後，Kelly在唱《有福氣》前再次換了咪，便終於有聲音了，雖然有「蝦碌」情況出現，但台下在Kelly唱完後就報以響亮的掌聲回應。

作為打頭陣出場的Kelly，一出場音響便出現問題。(葉志明 攝)

整首《風花雪》都沒有「人聲」，只有音樂聲。(葉志明 攝)

Kelly接受傳媒訪問時表示每一次換咪時都是滿懷希望，希望是最後一次換咪，但可惜天從人願：「換咗支咪返嚟呢，就好炸喎我把聲，我唔知道現場你哋聽唔聽到炸，我就喺入面煎緊嘢咁我把聲，同埋聽到所有嘅工作人員喺度溝通，我喺度唱歌好投入咁，佢哋係度喺個耳機度啊不停喺度講嘢！」

Kelly接受傳媒訪問時表示每一次換咪時都是滿懷希望，希望是最後一次換咪。(葉志明 攝)

Kelly被問到當時咪沒有聲音時有沒有一點慌張時，她表示沒有：「個咪冇聲我唔淆底，我係嗰把聲係我耳機之後唱《有福氣》係炸到我驚爆咪！因為我都未去到高音位，我驚我自己炸爆耳仔自己聽唔到，唱得唔好，咁但係又轄出去啦。」Kelly說看到台下的觀眾不停向她做出「ok」手勢才繼續唱下去，但共並不知道當時咪沒有聲音，Kelly更謂「呢啲咪live 囉」。Kelly說到今次是第一次在海洋公園這個場地表演，她笑著說下午來的時候覺得很好玩：「咁依家夜晚就即係畀人玩囉，呢個經歷係幾得意嘅！」

Kelly說到今次是第一次在海洋公園這個場地表演。(葉志明 攝)

Kelly說看到台下的觀眾不停向她做出「ok」手勢才繼續唱下去。(葉志明 攝)

Kelly提到早前在街頭busking覺得很快樂，她說將來也希望可以在街頭busking：「其實有時見到人busking呢我都想除咗個口罩講呢隻歌係我㗎。」但因為自己沒有化妝，所以未有上來跟在街頭busking的人說出這句話「踩佢場」。

Kelly提到早前在街頭busking覺得很快樂，她說將來也希望可以在街頭busking。(葉志明 攝)

Kelly話聽到人busking唱自己歌好想上前同嗰個人講首歌係佢。(葉志明 攝)

Kelly被問到剛剛在音樂會中只唱了三首歌，會不會有「唔夠喉」的感覺，她表示ok的：「因為有好多歌手，又唔可以霸住個台啦，咁多歌手分別唱周禮茂唔同年化嘅歌，咁我都佔咗佢一小小嘅90年代2000年代嗰啲咁嘅歌都好開心。」Kelly提到與周禮茂的趣事，說到今時今日都還保留著他的「手稿」：「嗰個年代，歌詞係手寫㗎！咁其實嗰時佢啊，啊Y（黃偉文），啊夕啊，都係用手寫㗎！」她表示當時所有填詞人給她的「手稿」都有珍而重之的留著。

Kelly被問到剛剛在音樂會中只唱了三首歌，會不會有「唔夠喉」的感覺，她表示ok。(葉志明 攝)