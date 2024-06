謝嘉怡(Lisa)籍由參選《2020年度香港小姐競選》並奪得冠軍暨最上鏡小姐而入行,近年除了幕前工作外,她亦開辦了自己的營養食物及健體生意。謝嘉怡(Lisa)今日(09/6)在IG上貼出童年舊照,也在帖文中表示她的cousins(堂兄弟)在這星期去世了。



謝嘉怡同堂兄一齊長大。(IG@lisamarie_tse)

謝嘉怡的堂兄是拳王。(IG@lisamarie_tse)

她直言一直都對分享私人事而感到爭扎,坦言這一星期,她失去了一位至親,表示這位堂兄弟充滿回憶,由每年的生日派對,到一起在公園追狗,到他教導自己打拳等等。最後謝嘉怡(Lisa)也說:「To one of my favourite mixed cousins Andrew, you will always be missed and forever be the Scottish champ」(給我最親愛的Andrew,你永遠都會活在我們心中,永遠也是蘇格蘭冠軍」

謝嘉怡出po悼念堂兄。(IG@lisamarie_tse)

