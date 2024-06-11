鬼故｜油麻地站跳軌女學生失蹤　地鐵車長輾過物件竟憑空消失？

對於不少90，00後來說，有地鐵幕門是正常的，但其實在1999開始，地鐵公司才開始在各站月台上加裝幕門。為什麼？因為早年地鐵曾發生不少墜軌意外，亦有疑似自殺跳軌事件發生。大家都會有不少聽聞，枉死、自殺、他殺的冤靈最「猛」...



現時地鐵大部分月台都加裝了幕門，等車都等得安心啲。（資料圖片）

不知是否因地鐵建地下的關係，人們總覺得這些地點比起地上更接近「地府」，早年又因為燈光較昏暗的關係，這些地鐵站總會予人一種陰陰暗暗的不安感。講起有關地鐵站的靈異事件，基本上每條路綫、每個舊代地鐵站都或多式少有一兩個傳聞，例如「不存在的上環站 - 林士站」、「鄰近前高街得屋的屈地站」以及「直通陰間的彩虹站第三線路軌」等等。當然，近代還有那個被戲稱「將軍澳地鐵結界」的將軍澳綫。

其中最令人印象深刻的，就有油麻地站跳軌女學生失蹤事件，這亦是當年曾被新聞報導過的，堪稱「港鐵史上最詭異意外」的事件。

以前港島綫冇幕門。家長都會叫自己個細路唔好企咁近：「因住跌落去呀！」（資料圖片）

這些事發生在1981年11月10日，據當年報導稱，一名列車車長駕駛由中環開出的列車，正到達油麻地站時，車長見到有一名十多歲的女學生跳落路軌。震驚之下，車長立即拉制急煞車，但奈何車速較快，列車滑行了一些才停下。據說當時列車司機稱感覺到列車有「輾過」物件被捲入車底，而月台上的亦有不少乘客親眼目睹女學生跳軌，並大叫「有人跌落路軌！」聽到跳軌學生的「慘叫聲」。

不過，離奇的事發生了。車長及站台職員報警後，搜救人員到達之後並沒有在車軌發生死傷者，更甚至工程人員用器械將車廂升起，爬入車底搜查後依然一無所獲。為何會如此勞師動眾？其一，大概是因為有規章規定，有人疑似跌落路軌就一定要檢查得清清楚楚，其二，當時除了地鐵車長外，還有不少等車的市民堅稱睇到有少女跌落去，又聽到慘叫聲所致。

當年剪報。（網上圖片）

後來又有沒有搵到屍體？沒有，而且據報就連血跡或殘肢都沒有找到。最後地鐵暫停佐敦至旺角三個站，令逾千名乘客受影響。跟據當年報導，警方為了避免製造社會恐慌，因而推斷該名跳軌學生可能在列車駛近至月台前，已躲在月台下空隙，而趁著混亂爬上月台逃去。但事件實在過於離奇，進而有不少有關事件的傳言流出，有人說司機和月台上乘客之所以看到跳軌少女是因大家產生「集體幻覺」。但亦有人傳說跳軌的學生其實是一名目擊者的魂魄，當時目擊少女發現跳軌學生，不論樣貌穿著都與自己一模一樣，便嚇得立即逃離回家，於兩日後更急病身亡。

意外墮軌可以真係可以瞓喺路軌中間？（電影劇照）

若干年後，專欄作家馮睎乾於報章撰文講述有關此油麻地跳軌事件後，他就收到了讀者來信，表示認識女事主，而且女事主並未過世。這位讀者表示，當年女事主生產後懷疑患上躁鬱症，當年因身穿白衣跳軌而被誤以為是女學生。當時她在跳軌後躲到路軌中間而沒有被輾過，之後女事主亦趁混亂返回月台離開。不過，到底熟真熟假，就真的沒人能證實。到底真的是「女鬼跳軌」，還是如漫畫一般「異世界轉生」，抑或只是剛好跳軌後沒被發現呢？