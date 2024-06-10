Lokman見面祭｜哽咽感謝頭巾兵團包容與遷就：好多謝你哋出現

一連四日嘅《HI MIRO！見面祭》，昨日分別有姜濤、Lokman、AK專場。Lokman在專場上，講到頭巾兵團一直對自己嘅包容與遷就時，數度哽咽。「我好衰嘅，人做咗嘅嘢我就唔做，所以我會真心多謝你哋⋯⋯內疚同未如理想嘅嘢都係自己俾自己，因為你哋無丁點呢啲能量投射俾我，而你哋亦好支持我去做自己，好支持我去開心，所以你哋真係一個我背後無比啲動力，有時亦都係我全力以赴嘅一個原因。可能有時有啲嘢⋯⋯我唔識做，所以我識做嘅咪做得最好囉，就係咁，多謝你哋一路以嚟嘅支持，多謝你哋無私嘅愛。」

見面祭上，除咗派御守，Lokman仲自備鎖仔送俾頭巾兵團。

講完Lokman隨時轉身背向大家抹眼淚，見面祭主持強尼表示理解Lokman 所講嘅「唔識」，是因為他由《造星》後出道，身為隊長嘅Lokman只能邊走邊拿捏與大家嘅距離、和諧相處。Lokman 表示自己心痛在「和諧」，因為自己會比較自私，頭巾兵團相對地會遷就自己：「所以有時都令到我有啲『哎，可唔可以叻啲呀自己』」，台下粉絲即時大叫「你好叻」力撐隊長。

大合照。

Lokman表示想與頭巾兵團有更多交流，無奈機會不多，而自己亦唔擅長隔空表達。「其實由細到大都無諗過有呢個畫面，細個有機會有抗拒咗，但係⋯好多謝你哋出現。要講幾deep？係囉⋯多謝你哋一直嘅支持、關懷、喺背後⋯⋯唔講啦。」見到隊長咁感性，大家都表示「在心中，收到晒」，最後Lokman決定以歌會友。