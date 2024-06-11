家族榮耀之繼承者22集劇透｜羅子溢求梁諾妍原諒　結果反被戲弄？

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》22集劇透。《家族榮耀之繼承者》演出陣容相當鼎盛，由佘詩曼、羅子溢、林峯、羅嘉良、許紹雄、劉江、黃浩然、王敏奕、陳瀅、梁靖琪、陳靜等人演出，而劇情亦是圍繞家族之間爭權奪位的戲碼。昨日（10 日）一集講到羅子溢、王敏奕與梁諾妍之間的三角關係，佘詩曼因為看不過羅子溢的渣男行為而揭發真相，結果是王敏奕即場被羅子溢遺棄。

TVB劇集《家族榮耀之繼承者》。（影片截圖）

《家族榮耀之繼承者》演出陣容相當鼎盛。（影片截圖）

羅子溢選擇了梁諾妍而放棄王敏奕，他追不到梁諾妍父女，回家後被羅嘉良罵到「狗血淋頭」，更指公司投放了很多資源進去計劃內，如果他搞不定梁諾妍，就連行政總裁都不讓他做。羅子溢既然選擇了事業，放棄了愛情，便低聲下氣去求梁諾妍原諒。

羅子溢被羅嘉良罵到「狗血淋頭」。（影片截圖）

羅子溢既然選擇了事業，放棄了愛情，便低聲下氣去求梁諾妍原諒。（影片截圖）

羅子溢捧著鮮花及戒指就到梁諾妍家解釋，一開始梁諾妍態度都頗強硬的：「你依家即係咩意思？」羅子溢請她嫁給自己，梁諾妍一臉嫌棄：「虧你仲有面嚟見我？」羅子溢便不停解釋與王敏奕的關係，他解釋與王敏奕因醉酒而發生關係，亦承認王敏奕的胎兒是他的，但梁諾妍顯然不相信他。

羅子溢解釋與王敏奕因醉酒而發生關係。（影片截圖）

一開始梁諾妍態度都頗強硬。（影片截圖）

羅子溢繼續用花言巧語來哄梁諾妍，最後梁諾妍疑似被打動跟他親吻起來。梁諾妍趕羅子溢先去洗澡，結果出來後發現床上被他抱著的人竟然不是梁諾妍而是一個男人！更被梁諾妍衝進拍下影片。

羅子溢繼續用花言巧語來哄梁諾妍，最後梁諾妍疑似被打動跟他親吻起來。（影片截圖）