《愛·回家》小花心口開窿泳池邊騷Quali　網民暗嘲泳衣內做手腳？

現在29歲的羅雪妍（Uki），因演出無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面經常與大小姐秘書Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」一角，而為人認識。羅雪妍不但樣子甜美，而且身材姣好，經常在社交網以貼身上衣示人，展示她凹凸有致的身材，看到網民㷫烚烚。

羅雪妍參加港姐入行。（葉兆康攝）

羅雪妍在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》裡面飾演接龍財務部職員，後調往法律部實習，經常與Fanny（張盈悅飾演）孖公仔出場的「Gigi」，令觀眾留下印象。（IG@ukilaw）

羅雪妍之前有份參演台慶劇《新聞女王》。（IG@ukilaw）

日前一連兩日「S2O亞洲潑水音樂節-香港站」在中環海濱活動空間舉行，無得去現場參與的羅雪妍在社交網大呻：「大家都想去S2O，唔通我又有得去S2O咩」。雖然如此，但羅雪妍都沒有令一班follow她網民失望，藉住端午節，她社交網分享了在泳池邊享受日光浴的小短片。

羅雪妍原來也是身材有料之人，簡單一件貼身tee已有震撼的效果。（IG@ukilaw）

羅雪妍早前元宵節前夕親手整石磨芝麻糊湯圓。（IG@ukilaw）

羅雪妍對貼身Tee似乎情有獨鍾。（IG@ukilaw）

靚女。（IG@ukilaw）

羅雪妍平時愛做運動保持身段。（IG@ukilaw）

片中，羅雪妍上身穿上一件黑色比堅尼，雖然外面加了一件外套，但無阻性感，皆因其泳衣胸口有挖空設計，令上圍若隱若現，加上一對白滑長腿，養眼程度爆燈，不少網民大讚又正又索：「靚到....我個手機mon爆咗」；不過也有網民暗嘲：「泳衣入面再著nude bra升球大墊」。大家又覺得呢？

笑容甜美。（IG@ukilaw）

享受日光浴。（IG@ukilaw）

但就失守被網民發現泳衣入面再著nude bra。（IG@ukilaw）

若隱若現好吊癮。（IG@ukilaw）

不得了！（IG@ukilaw）

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Uki曾參與ViuTV劇《仇老爺爺》與盧海鵬同場，以及《黑市—心靈寫真》與MIRROR成員呂爵安（Edan）同單元 ；之後她於2020年參加《香港小姐競選》落選後加入無綫，至今參演過《回歸》、《白色強人II》、《法證先鋒V》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》及《新聞女王》等10多套劇集，雖然閒角居多，但都不乏機會，而且還曾擔任《六合彩》主持。

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