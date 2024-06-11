阿叻踢對手惹風波今缺席活動疑避風頭　曾志偉：一輸就變第二個人

由譚詠麟、陳百祥（阿叻）、黃日華、何家勁領軍的香港明星足球隊，近年頻頻穿州過省踢友誼賽，在內地人氣極高。不過日前，他們又出戰汕頭，對陣廣東萬力名人足球隊又發生不愉快事件，繼黃日華之後，阿叻疑不滿球證判決怒踢對手，影片在網上瘋傳，隨即引起熱話。有網民鬧爆阿叻無球品：「垃圾一個人，影衰晒香港」、「以為大明星，不可一世」。

曾志偉今日現身西貢出席《福幼基金會》高爾夫球慈善賽活動。（陳順禎攝）

由曾志偉及何麗全等人創會的福幼基金會，今日（11/6）於西貢清水灣鄉村俱樂部高爾夫球會舉行高爾夫球慈善賽，嘉賓名單中有陳百祥，故吸引大批傳媒到場採訪，活動開始前大會通知傳媒指陳百祥有事未能出席，令在場傳媒撲空。不過曾志偉接受《香港01》訪問時，就陳百祥缺席活動笑說：「佢原本報咗名，可能出面有更大嘅慈善活動等緊佢，所以今日嚟唔到。你知阿叻哥最近好活躍，而佢啲球技又進步咗，74歲仲可以跑嚟跑去。（佢係咪真係咁有火？）係呀，你睇佢唔似七十幾，望落去似八十幾，阿叻真係叻，真係冇改錯名，哈哈！」

曾志偉指阿叻個性唔輸得。（陳順禎攝）

陳百祥疑在比賽中不滿球證判決，怒羞成怒從後踢對方球員出氣。（視頻截圖）

對於阿叻在球賽中怒踢球員，志偉笑言：「佢呢個係慣性，阿叻最擅長就係唔輸得，佢一輸就會變咗第二個人，咁所以大家就要原諒佢呢樣嘢。（會唔會勸吓佢？）勸唔到㗎，連佢老婆都勸佢唔到。因為每個人都有佢嘅特性，呢樣就係阿叻嘅特性嚟。」