企業強人第14集劇情｜謝東閔假意接受陳豪意見　從低做起感不忿

《企業強人》第14集劇情：

謝東閔因為陳豪不打算安排他進世代工作而安排黑幫伏擊，在黑幫打算捉走陳豪時得知他已答允讓他到世代工作，於是立即叫停黑幫！陳豪的車子發動不了，幸好龔嘉欣送貨經過，將陳豪送到總部，趕及跟宏山基金簽約，落實合作。

謝東閔因為陳豪不打算安排他進世代工作而安排黑幫伏擊。(影片截圖)

謝東閔因為陳豪不打算安排他進世代工作而安排黑幫伏擊。(影片截圖)

陳豪的車子發動不了，幸好龔嘉欣送貨經過，將陳豪送到總部。(影片截圖)

張曦雯收到消息，宏山基金在巴拿馬的一個項目被叫停，應該無法調度資金注資世代，譚俊彥假惺惺答應調查宏山的資金流向。成峰資本正式從天空城撤資，張曦雯向李芷晴坦白對宏山基金存有疑慮，因為她從多個方向追查資金背後的大老闆，但無果。譚俊彥與曾航生與成峰眾投資人開會，原來譚俊彥瞞着張曦雯，與成峰眾投資人實行另一項計劃。

張曦雯收到消息，宏山基金在巴拿馬的一個項目被叫停。(影片截圖)

成峰資本正式從天空城撤資，張曦雯向李芷晴坦白對宏山基金存有疑慮。(影片截圖)

姜大衞安排謝東閔與陳豪、龔嘉欣、吳子沖及李芷晴一起吃飯，謝東閔向陳豪表示自己在坐牢時已經改過自新，而且向龔嘉欣示好，認她為妹妹。至於謝東閔在世代的職位則由陳豪來定，陳豪認為他之前是做投資管理，未做過實業，所以認為他應該從低做起。

姜大衞安排謝東閔與陳豪、龔嘉欣、吳子沖及李芷晴一起吃飯。(影片截圖)

謝東閔向陳豪表示自己在坐牢時已經改過自新，而且向龔嘉欣示好。(影片截圖)

陳豪安排謝東閔先學會管理集散倉，他即露出驚訝的樣子，因為他沒想過由低做起，雖然他心有不忿，但口裡不敢說不。姜大衞亦雖然表面對陳豪的安排表示滿意，但他心裡有另一盤算。

陳豪安排謝東閔先學會管理集散倉，他即露出驚訝的樣子。(影片截圖)

姜大衞亦雖然表面對陳豪的安排表示滿意，但他心裡有另一盤算。(影片截圖)

張曦雯追問譚俊彥宏山基金背後「金主」是誰，譚俊彥似開玩笑的向她表示是「宋翹」，張曦雯以為是他想哄自己的招數。直到世代再上市那天，曾航生表示把權力交到成峰，張曦雯終於知道背後金主就是譚俊彥，陳豪亦終於看清為什麼早前佛山集運倉大火時，譚俊彥為何會落力幫忙，二人再次成戰友。

張曦雯追問譚俊彥宏山基金背後「金主」是誰。(影片截圖)

直到世代再上市那天，曾航生表示把權力交到成峰，張曦雯終於知道背後金主就是譚俊彥。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)