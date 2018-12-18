王祖藍忙住賺奶粉錢　李亞男晒性感孕照



預產期係今個月嘅李亞男，近日頻頻於IG分享照片，先係Baby Shower、之後再有同老公嘅孕照，而日前佢就再上載多三張孕照，其中一張佢仲以比堅尼上陣，雖然個肚都幾巨，但手腳依然纖幼，唔少網友都大讚佢係索爆孕媽。除咗孕照外，李亞男以英文留言表示：「Every moment with my girl is precious」（與我的BB女一起的每一刻都是寶貴的），愛女之情，溢於言表。

王祖藍忙住賺奶粉錢。

至於老公王祖藍，由於音樂劇《唯獨祢是王II》已進入倒數階段，加上處男電影《你咪理，我愛你！》後期工作以及內地綜藝節目《沒想到吧》，真係忙到出煙，雖然嚴重缺乏休息，但祖藍綵排時絕沒有「揸流攤」，平時講嘢陰聲細氣養聲的他，只要一埋位就放盡喉嚨挑戰高音，動作場面亦「劍劍有力」，狀態甚佳。而未知是巧合還是導演方家煌厚愛「加料」，祖藍在劇中有不少抱B場面，祖藍亦成功將慈父一面演繹得淋漓盡致，被取笑是為即將榮升爹哋「預演」。祖藍亦坦言對於囡囡誕生一刻既緊張又期待：「 日子愈近，就愈期待。我已經同工作人員講定，將來就算幾忙，都至少留夜晚時間畀我返屋企見吓個女，因為一定好掛住。」不過問到祖藍囡囡預產期時，他卻大賣關子，並謂：「快架喇快架喇，總之2019年之前啦。」

