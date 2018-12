王祖藍忙住賺奶粉錢　李亞男晒性感孕照

預產期係今個月嘅李亞男,近日頻頻於IG分享照片,先係Baby Shower、之後再有同老公嘅孕照,而日前佢就再上載多三張孕照,其中一張佢仲以比堅尼上陣,雖然個肚都幾巨,但手腳依然纖幼,唔少網友都大讚佢係索爆孕媽。除咗孕照外,李亞男以英文留言表示:「Every moment with my girl is precious」(與我的BB女一起的每一刻都是寶貴的),愛女之情,溢於言表。

王祖藍忙住賺奶粉錢。

至於老公王祖藍,由於音樂劇《唯獨祢是王II》已進入倒數階段,加上處男電影《你咪理,我愛你!》後期工作以及內地綜藝節目《沒想到吧》,真係忙到出煙,雖然嚴重缺乏休息,但祖藍綵排時絕沒有「揸流攤」,平時講嘢陰聲細氣養聲的他,只要一埋位就放盡喉嚨挑戰高音,動作場面亦「劍劍有力」,狀態甚佳。而未知是巧合還是導演方家煌厚愛「加料」,祖藍在劇中有不少抱B場面,祖藍亦成功將慈父一面演繹得淋漓盡致,被取笑是為即將榮升爹哋「預演」。祖藍亦坦言對於囡囡誕生一刻既緊張又期待:「 日子愈近,就愈期待。我已經同工作人員講定,將來就算幾忙,都至少留夜晚時間畀我返屋企見吓個女,因為一定好掛住。」不過問到祖藍囡囡預產期時,他卻大賣關子,並謂:「快架喇快架喇,總之2019年之前啦。」