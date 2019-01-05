黃心美百億身家男友曝光　姊弟戀相差10年依然愛得甜蜜

黃心美不時於ig放閃。(ig圖片)

黃心美去年底已經離開了ViuTV，於新一年她的事業亦將會有個新開始，回復自由身的她相信會迎來好多新挑戰同新嘗試。至於她的愛情方面就好穩定喇，眾所周知心美有個神秘男友，她亦不時於IG上post同男友手牽手的甜蜜靚相，不過每次張相入面只影到心美個樣，同埋只得男友隻手，她從未公開過男友個樣同身份。剛踏入2019年，心美又再於她的IG放閃，post了一張同男友牽手的相並留言表示：「開開心心、甜甜蜜蜜咁邁向更好嘅2019年！Happy New Year everyone!!」

心美從未公開過男友個樣同身份。(IG圖片)

有消息指心美呢位男朋友，原來就是大生銀行家族後人馬清偉與前妻薛芷倫所生長子，現年26歲的馬桂烽 (Justin)，比現年36歲心美細了足足10年。馬氏家族擁有大生銀行、大生地產，以及近百億的房地產物業，家族家家逾百億，Justin絕對是城中的超級筍盤。雖然他與心美的年齡有所差距，不過亦無阻呢段姊弟戀的發展，兩人在外形上也好相襯。Justin畢業於美國University of San Francisco，修讀工商管理，前途無可限量。去年11月Justin首次創業搞共享移動電源，心美都有去撐場支持男友，而為了保護戀情，兩人雖然愛得甜蜜但卻保持低調。

有消息指心美男友係馬桂烽 (右一)。(ig圖片)

當日心美都有去撐男友場。(IG圖片)

一齊睇下心美啲靚相啦。