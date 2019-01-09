張智霖話要同老婆袁詠儀分道揚鑣　遭網民取笑：要買名牌包包賠罪

Chilam同靚靚仲有仔仔魔童一家三口好幸福。(微博圖片)

張智霖 (Chilam) 同老婆袁詠儀 (靚靚) 一向好恩愛，兩人亦不時在微博放閃，羨煞旁人。昨日Chilam又於微博post了他與老婆靚靚的合照，並留言表示：「在機場，今日分道揚鑣。」就是因為呢一句「分道揚鑣」令他即日登上了微博熱搜no.1。眾所周知呢個成語有「大家目標不同而要各走各路」的意思，Chilam竟然話要同老婆分道揚鑣，實在令人啼笑皆非，甚至令人猜疑難道他有所暗示？莫非兩人的婚姻出現了問題？

佢兩公婆一向好恩愛好sweet。(微博圖片)

不過Chilam同靚靚如此sweet，絕對有理由肯定只是他一時用錯成語啫。一眾粉絲同網民都紛紛留言取笑他用錯字，又問他會不會怕被老婆打罵，叫他要多買幾個名牌包包給老婆賠罪。就連靚靚也都忍不住於凌晨時份轉貼了老公這個post，留言糾正他說：「阿張先生呀！是分頭行事才對。」可見靚靚並無嬲老公㗎，仲好心提醒老公要用正確的成語，Chilam以後不要再搞錯喇。

靚靚親自出馬糾正老公Chilam。(微博圖片)

一齊睇下佢哋兩夫妻喺微博放閃嘅靚相啦。