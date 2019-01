《一個因去跳舞》今日(10日)舉行記者會,趙希洛為支持好姐妹黃智雯亦現身撐場,二人更表演了藝員訓練班畢業時一起跳過的舞蹈,默契十足,可見這對十多年的閨蜜彼此之間情深不減。

趙希洛笑言黃智雯不會照顧自己。(陳順禎攝)

對於黃智雯獨自前往韓國當練習生,趙希洛表示十分擔心:「其實不知幾想佢帶埋我去,去支持吓佢,不過就要佢包機票食宿!」。但講到一同挑戰舞蹈,趙希洛則耍手擰頭:「唔使喇!因為見到啲舞難度好高,佢(黃智雯)都話好辛苦。佢有俾片我睇,佢話係要即刻學、即刻跳,表演返出嚟。It’s not easy. It looks quite tough. 但我對佢好有信心,佢係會做得到!」

趙希洛和黃智雯高峰時一日會傾兩至三小時電話,無所不談,傾起來便忘記了時間。(陳順禎攝)

二人之間深厚的友誼人盡皆知,趙希洛就提到她們私下也會一起去旅行,彼此都會互相照顧,更會因帶唔帶遮這種小事而有小分歧,相信這是她們之間的相處之道。趙希洛又希望她們二人可一起拍個節目,出走倫敦或紐約挑戰一下舞台劇也不錯。