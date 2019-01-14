【沒想到吧】張智霖準確說出岳母生日日期　被封最佳女婿

王祖藍主持的內地綜藝節目《沒想到吧》，每集都會做一些令人意想不到的事，而最新一集更請來兩位嘉賓張智霖及袁詠儀，二人玩遊戲之餘，亦透露了不少相處之道，難怪能恩愛多年，甜蜜如昔。不過遊戲的問答環節，張智霖能說出岳母的生日日期，卻忘記了跟太太袁詠儀求婚的日子，但靚靚卻又笑住接受，完全無嬲嬲豬，為何她能如此大方？下文自有分解。

張智霖及袁詠儀婚後多年恩愛如昔，是圈中的模範夫妻。（網上截圖）

最新一集《沒想到吧》，會在攝影棚為一對準新人舉行婚禮，而且請來了張智霖及袁詠儀這對圈中模範夫妻，擔當婚禮證婚人。Chilam及靚靚既然來得拍攝節目，祖藍當然要他們玩遊戲，而其中一Part就是考驗默契環節，如果男女雙方的答案不同，男方就會被噴白色泡沫，第1條問題就是二人第1次約會的日子，Chilam及靚靚均填上12月31日，原來二人一起跨年渡過初次約會，Chilam還笑說「是她(靚靚)約我的。」

【10大笨賊】紋晒犯案罪證上身 世上最誠實犯人只排第4位

遊戲問答環節中，問到「求婚的日子」，靚靚即時不知所措。（網上截圖）

Chilam說忘記了求婚日子，竟然跟靚靚默契十足。（網上截圖）

+ 5 + 4 + 3

【10大死法】擔遮同坐馬桶都會意外死？ 第1位咬爆痔瘡死最離奇

Chilam在第一條問題順利過關，但第2條問題已經將Chilam及靚靚考起，問題是Chilam向靚靚求婚的日子，想不到Chilam還未答，靚靚已經認錯說「對不起，我錯了，我以後會改的，我忘記了。」靚靚的答案令現場觀眾捧腹大笑，最想不到Chilam的答案也是「忘了啊！」，王祖藍在旁不禁說「我覺得默契也挺好的」。之後問到靚靚媽媽的生日日子，Chilam竟然也能準確說出來，證明Chilam愛屋及烏，連岳母也得到他的愛錫，百分百是最佳女婿，這個答案更加令靚靚甜到入心。

Chilam能說出岳母生日日子，相信沒有幾多位男士做得到。（網上截圖）

【亞洲10大致命生物】眼鏡蛇都要屈居第4 最強殺人生物無血無腦