李幸倪被指有新戀情　避談富貴男友：我係十分低調嘅人

李幸倪（Gin Lee）今日（17日）出席KKBOX香港風雲榜宣傳活動，提到2018年在各大樂壇頒獎禮都得到好成績，Gin Lee表示高興：「上年係非常充實忙碌，但又好滿足。上年做咗好多嘅歌、又開咗幾場show，總結嚟講可以得到咁好嘅成績同咁多人支持，自己感到非常安慰、感恩同開心。」



時隔十年，李幸倪正在籌備全新國語大碟，甚為感觸。（陳順禎攝）

談到最近流行的10Years Challenge，Gin Lee亦憶起自己曾經的辛酸事：「我嘅十年前就係攞住自己嘅國語歌，每間唱片公司、每個監製去求人幫我出碟，都幾坎坷。」十年前被狠狠拒絕，被直言當不了歌手，勸她不要浪費時間，被貶得一文不值，當然有失意過，但也慶幸自己堅持了下來：「好開心睇到自己十年嚟成長好多，咁多年嚟有越來越多人支持我、留意到我嘅音樂、留意到我個人，仲有好多嘢要努力、要做得更好，今年會繼續加油。」



李幸倪表示把全部的心機和時間都投放在工作上，目前以事業為重。（陳順禎攝）

對於昨天戀情曝光，Gin Lee被爆秘戀富貴男友，她則回應：「其實識我嘅人都知道我係十分低調嘅人嚟，我除咗驚嚇之外，係有少少遺憾嘅。如果有機會再上C1全版，我希望係音樂上面嘅成就。我會加把勁，希望下次係攞好勁嘅Grammy、Oscar。」實行對戀情避而不談。問到新年會否帶男朋友見家長，Gin Lee則左右而言他的表示約了中學同學去旅行，對戀情保密到家。

