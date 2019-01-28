【少女時代徐玄香港見面會】自爆將拍青春電影　主持西瓜感動爆喊

少女時代成員徐玄昨天（27日）在香港舉辦首個個人粉絲見面會《SEOHYUN 'MEMORIES' ASIA FAN MEETING IN HONG KONG》，除了本地SONE（少女時代粉絲）外，亦吸引了不少來自韓國、日本和菲律賓等地的粉絲，專程到香港支持徐玄。用心準備見面會的她全晚換足4套衫，又向粉絲大派禮物等福利，回饋大家多年來的支持。

由於是徐玄首次個人見面會，所以她特別為粉絲準備了多個精彩表演。除了有吉他和鋼琴的自彈自唱外，亦性感上陣唱出Ariana Grande的《DANGEROUS WOMAN》，最後更與SONE一同合唱少女時代大熱曲《Kissing You》。用心的徐玄亦一共進行了3個遊戲，為香港粉絲特製三文治之餘，更大方送出自己曾使用過的物品等。其中一遊戲中，徐玄接受懲罰時需自爆一個秘密，她就講到即將開拍一部青春電影，更講笑話會事後上網查看哪位現場SONE守不住秘密。

徐玄分享近況指最近比較多空餘時間，經常抽時間陪家中的愛犬，幾乎天氣好的日子都會帶牠散步。（黃國立攝）

香港SONE昨天也為偶像準備了驚喜影片，回憶徐玄出道以來，各個重要的瞬間。被影片感動到的徐玄也在台上掉下感人淚水，她講到：「多謝粉絲長時間內的支持，就連我忘記了的回憶，大家都一一記得更提醒了我。我人生中珍貴的時間都有大家一起渡過，所以真心非常感謝大家。」而徐玄也承諾粉絲再請她來香港的話，她必定會再次親自來找大家。

徐玄提及家中儲存大量粉絲的手寫信，對她是說是一份力量。（黃國立攝）

見面會上亦發生了主持人西瓜在台上眼濕濕的小插曲，原來西瓜是徐玄的粉絲之一，她提及每次失落時聽到少女時代出道歌《Into The New World》，都能讓她重新開心起來，更即場自爆自己是SONE。其後徐玄在台上擁抱西瓜，她便飯心爆發在台上喜極而泣。雖然事後西瓜在個人Instagram上自嘲不專業，可是不少粉絲反而留言表示羨慕西瓜是人生勝利組，更講到為受到她的經歷而感動。

主持人西瓜因獲徐玄擁抱而眼濕濕，被粉絲指她追星成功！（西瓜IG）