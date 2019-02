十優港姐麥明詩 (Louisa) 向來充滿智慧,不過她不只讀書叻有學識,她在運動方面也不弱,早前她就成功單車完成了5國單車之旅。雖然她在途中發生了意外受傷,但她仍能堅強地克服了難關。呢日Louisa就於她的IG post了兩張close up了自己背脊同膊頭的相,並突然有感而發,留言表示:「All wounds heal yet scars remain. They tell a story of how you became. Fight the fear and forget the pain. Bear no hate, but never again.」她的膊頭似是曬傷了,粉絲同網民都紛紛留言話心痛,又讚她勇敢。

佢個膊頭似係曬傷咗。(IG圖片)

一齊睇下Louisa之前個5國單車之旅嘅點滴,同埋佢其他靚相。