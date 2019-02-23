演唱會後與老公全力「造人」　楊洛婷：準備咗好多玩意畀佢

兩位星媽聚會，總有說不完的親子話題。（林迅景攝）

楊洛婷 （Rabee'a）今日（23日）出席媽咪展活動，同場亦有已懷孕8個月的香港小姐張嘉兒（Kayi），兩人接受《香港01》訪問時表示，每次見面大家都有說不完「湊女經」。楊洛婷：「我成日都搵佢傾湊女心得，因為我個囡啱啱細佢個女1年，所以平時有咩都會第一時間搵佢。」張嘉兒：「其實我都係上網搵資料多，同時我身邊都多媽媽，可以一齊傾啲媽媽嘢。」

今日大會就特別標注楊洛婷係性感造型，不過現場所見就同平時冇咩分別。（林迅景攝）

那麼，兩人會談及小朋友的甚麼事情？楊洛婷：「呢排我哋講緊返學，我個囡2歲，佢個囡3歲，所以都係傾個囡返學。我又會問佢呢間學校好唔好，啲老師好唔好，你個囡學唔學到嘢，我哋會Share呢啲資料。」張嘉兒補充說：「囡囡而家開始返pre-nursery。」

張嘉兒現在已經有8個月身孕。（林迅景攝）

現育有一女的楊洛婷，在訪問中亦表示考慮「再追多幾個」:「係吖，其實我係好鍾意小朋友嘅，所以生幾多個都冇所謂，但係呢一方面係需要我老公（Dear Jane主音Tim）配合，呢一番說話我都想多啲人話返畀佢聽。而家希望佢完成咗佢三月演唱會（Dear Jane）之後可以專心啲，努力，要100%擺晒喺我身上，夾完演唱會就夾我。」被問及準備了甚麼「秘技」時，她笑說：「我準備咗好多玩意畀佢。」記者追問是玩意，她笑說：「你估下啦，性感睡衣有時係未必足夠嘅，都要諗啲新意，不過咁私人嘅就留返畀我哋啦。」張嘉兒聽畢之後馬上說：「著返嗰條皮褲好似都唔錯！」