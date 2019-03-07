26歲黃文意買新樓做業主　孝順女自己供：層樓寫埋媽咪個名

年初正式成為TVB親生女嘅黃文意（Mandy），原來近日又有喜訊：成功上車！樓盤係位於青山公路大欖段嘅The Carmel，入場費約332萬元，雖然超額認購約10倍，但Mandy成功抽中，並買入逾500萬元、約500呎一房一廳單位。她接受訪問時透露一直有留意大欖一帶嘅樓盤，貪其夠靜，但由於之前睇嘅樓盤價錢都較高，令她卻步。「呢個我都係開賣前兩星期先知，計過條數自己負擔到所以試下去抽，層樓有寫埋媽咪個名，等佢有多啲保障。」孝順又識得諗，黃文意呢啲女仔真係絕世好盤。

黃文意話130萬首期全部都係自己做生意，同儲咗好耐嘅私己錢，絕對無問爸爸借一分一毫。

黃文意透露之前曾租住酒店式住宅，但住落又覺得唔係好抵，於是搬到爸爸所投資的其中一個物業：「雖然住緊個單位係爸爸，但我都要照交租，成日都會諗過自己可以獨立啲，咁不如試下買樓，條數都真係計咗好耐。」至於明年三月入伙嘅新樓，由於發展商會送埋抽油煙機、電磁爐、微波爐、洗衣乾衣機等家電，加上自己偏向簡約風，所以黃文意並未有打算花太多錢去裝修，她又指有報導話佢買六萬元梳化純屬誤會。「出年三月先收樓，點會咁快買傢俬？張梳化係幫屋企人買，唔係我自用。」

雖然有個富爸爸，但黃文意肯搏肯捱，難怪公司會簽做親生女。

黃文意表示雖然近期因為忙考試又忙自己生意，所以暫時仲未抽到時間返公司，但原來佢已經完成《降魔的2.0》嘅拍攝，並透露與馬國明有對手戲。先有《十二傳說》、《今宵大厦》，再嚟《降魔的2.0》，套套都係TVB重頭劇，但黃文意就話唔介意再多啲嘢做、再忙啲，畢竟要供樓。「如果將來多劇拍，真係好忙，到時搬返去將軍澳，咁呢個單位可以租出去當投資。」



黃文意喺《降魔的2.0》中飾演新婚夫婦，並會乘坐馬國明嘅的士繼續發展出一啲故事。