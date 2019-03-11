【李準基香港見面會】狂唱BIGBANG黎明張學友名曲全場high爆

韓國男星李準基昨晚（10日）完成香港粉絲見面會，雖說今次是粉絲見面會，不過李準基在三個半小時演出為angel’s（李準基粉絲）獻唱超過20首歌曲，與演唱會實在相差無幾。李準基翻唱多首耳熟能詳的金曲，當中令氣氛推至最高點的歌曲，就必定要數張學友的《頭髮亂了》，歌曲前奏一起，全場觀眾表現興奮，唱畢後angel’s更歡呼不斷要求安可。

李準基將粉絲見面會變成超過三小時演唱會，現場氣氛非常高漲。（梁碧玲攝）

在安可時段，李準基安排DJ播放人氣歌曲，當黎明的《越夜越有機》響起時，在場觀眾均相當驚喜，原來《越夜越有機》是李準基前一晚和DJ特別為香港觀眾精心挑選的歌曲，因為黎明是李準基喜歡的香港歌手，而且是香港觀眾熟悉的歌手，眼見觀眾反應熱烈，李準基也非常滿意。此後，李準基又大跳BIGBANG一連串熱爆歌曲，包括《Fantastic Baby》、《Bang Bang Bang》、《Good Boy》、《Ringa Linga》等，又與全場觀眾跳曾經紅遍全球的《江南Style》，使氣氛再次推向高潮。

李準基表演多首香港人耳熟能詳的歌曲，包括張國榮、張學友和黎明的作品。（梁碧玲攝）

在今次見面會上，李準基又表演張國榮的《當年情》，背後播放張國榮的影片，向這位一代巨星致敬。李準基亦有演唱電視劇《月之戀人-步步驚心：麗》歌曲《為了你》、五月天的《知足》、Backstreet Boys《As Long As You Love Me》、洗腦神曲《Baby Shark》等，不過李準基唱到曾勇奪奧斯卡最佳原創歌曲，《一奏傾情》的主題曲《Falling Slowly》時一度忘詞，結果要從頭再唱，相當蝦碌。

演出期間發生小插曲，李準基因忘記歌詞，結果要重唱《Falling Slowly》。（梁碧玲攝）

李準基為粉絲炮製精彩表演，而angel’s也為李準基製作驚喜影片，粉絲帶着李準基的相片遊匀港九新界，又回顧李準基出道以來的造型，天段尾聲還向偶像送上感謝和鼓勵，令李準基當場感觸落淚，不過他坦言之前曼谷見面會曾激動痛哭，令粉絲非常擔心他的情緒狀況，所以今次學懂控制情緒和眼淚。今次香港粉絲見面會同時是李準基亞洲巡演尾場，所以李準基謝幕時，也特意感謝世界各地粉絲的愛和支持。