【專訪】嘆息香港搞音樂節困難重重　何超儀：澳門可能仲好！

何超儀組成樂隊Josie & The Uni Boys近十年, 每年也會參與大大小小的音樂節,就連Wow and flutter也曾邀請他們作嘉賓。近年他們更自行大搞音樂會,就如去年的《We Go Berzerka Explode into life》,以及即將於4月6日舉行的《The Classic Purple Psycho Experience》。每一次的音樂會也充滿實驗性,革命似的把不同元素放進搖滾的主軸內。