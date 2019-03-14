何雁詩自爆體重曾跌至78磅　壓力大患厭食：只食一粒魚蛋份量

大部分女士都視減肥為終生事業，明明細個嘅時候肥嘟嘟比較討人歡喜，但人愈大外界審美眼光就180度轉變。何雁詩（Stephanie）自6歲起一直打高爾夫球，並喺多個比賽中代表香港出戰，身為運動員體態一向KEEP得好好。但呢日佢喺IG上載一張11年嘅照片，自揭原來曾經厭食：「極端到每一餐只吃一顆魚蛋的份量。」

何雁詩係運動員出身，身型一向都相當FIT。（何雁詩IG）

呢日何雁詩貼出2011年嘅自拍照，寫下長文透露曾患厭食。（何雁詩IG）

2009年何雁詩參加第一屆《超級巨聲》其後簽約入行，一直等到2013年先有機會推出個人專輯。而呢日Stephanie就透露2011年即入行2年後，原來曾經歷過人生最黑暗嘅日子：「那時候的我，到底是怎樣的？參與亞運的那年，也是入行的第二年，突然因為某些事情，某些社會的壓力，某些對自己的壓力，突然決定一定要瘋狂控制自己要吃的，就是極端到每一餐只吃一顆魚蛋的份量，每口喝的也在計算著卡路里，早餐吃得最多，是150卡路里，也是用量重計來計算的。」

翻查何雁詩IG，2011年時留有一頭短髮下巴好尖。（何雁詩IG）

何雁詩話「從小我也是一個微胖的小妮子」睇返佢曾經上載嘅童年照，都係有少少BABY FAT啫。（何雁詩IG）

極端節食換來體重急劇下降， Stephanie文字間疑似暗示因為「唔愛自己嘅人」而自暴自棄，回想起嚟佢都覺得當時真係好傻：「現在105磅的我，很想回到那時只有78磅的我身邊大力拍拍她後腦，說句：你身為一個代表香港的運動員，為了一些不愛你的人去放棄所有愛妳的人值得嗎？想要分享這個小片段的原因，就是跟大家說句，別要因為某些所謂社會覺得的標準而改變自己；別要因為一些不愛你的人而改變自己；別要虧待自己，因為這個世界上總有人愛你。」

至2012年何雁詩上載呢張合照，眼見佢都仲係偏瘦，但當時無人估到佢原來患上厭食。（何雁詩IG）

還好何雁詩已經走出陰霾，活得健康快樂。（何雁詩IG）