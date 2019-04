王君馨 (Grace) 於無綫劇集《城寨英雄》入面飾演花曼一角成功為她開創了打女的路線,她在新劇《唐人街》入面亦將會再做打女,大顯身手。該劇現正拍攝得如火如荼,Grace在劇中會與伍允龍、元秋等人打到飛起,她早前就好畀心機努力苦練腿功「十二路譚腿」,並將短片上載到網上,片中見她腿腿有力,明顯下了不少苦功。近日她又於IG post了新相再曬腿功,見她以Fit爆身材穿上一身型到爆的緊身戲服,一腳踢出高到逾2米高度的一字馬,真係好犀利!她留言表示:「Always aim for the sky! You might be surprised how high you can actually go!」粉絲同網民都大讚她好勁。

佢呢一踢真係唔簡單。(ig圖片)

以下就係Grace啲索爆靚相: