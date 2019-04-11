【多圖】陳法拉最新廣告曬無敵Body shape　分享5招keep fit秘訣

現年37歲的女神陳法拉最近忙於拍攝HBO的迷你劇《The Undoing》，與同劇的金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及曉格蘭特（Hugh Grant）等好戲之人合作，正式進軍荷李活。不過她並沒有忘記香港的粉絲，早前她就返港拍攝廣告，仲擺出半躺臥的pose大騷螞蟻腰以及一對修長白滑美腿，相當誘人，盡顯迷人體態美。法拉亦有於她的ig post今次的廣告相，留言說笑：「yes this how I clean my floor.」幽默又可愛。

法拉最新廣告造型真係好靚。

其實法拉有如此fit爆身材，除了天生麗質，當然也有付出過後天的努力。她曾在訪問中分享自己的keep fit心得，全靠以下五招。一：吃大量的蔬菜，自言自己是個「食菜怪」，基本上甚麼種類以及甚麼煮法的蔬菜都愛吃，最喜歡烚菜、炒菜、上湯煮和沙律。二：多吃水果多喝水，她也很喜歡吃水果，會整個吃而不是只喝果汁，這樣可以攝取到整個水果的營養。三：適當補充維他命，身體健康自然會由內靚到外。四：每天都做運動，法拉除了星期日之外，每天都會做運動，簡單的拉筋又或是帶氧運動都會做。五：每天睡6-8小時，別以為捱夜會瘦，其實捱夜易發胖，每晚有足夠的睡眠好重要。

法拉一直都係咁fit，根本無肥過。(ig圖片)

以下就係法拉嘅索爆靚相：