【多圖】陳法拉最新廣告曬無敵Body shape　分享5招keep fit秘訣

現年37歲的女神陳法拉最近忙於拍攝HBO的迷你劇《The Undoing》,與同劇的金像影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)以及曉格蘭特(Hugh Grant)等好戲之人合作,正式進軍荷李活。不過她並沒有忘記香港的粉絲,早前她就返港拍攝廣告,仲擺出半躺臥的pose大騷螞蟻腰以及一對修長白滑美腿,相當誘人,盡顯迷人體態美。法拉亦有於她的ig post今次的廣告相,留言說笑:「yes this how I clean my floor.」幽默又可愛。

法拉最新廣告造型真係好靚。

其實法拉有如此fit爆身材,除了天生麗質,當然也有付出過後天的努力。她曾在訪問中分享自己的keep fit心得,全靠以下五招。一:吃大量的蔬菜,自言自己是個「食菜怪」,基本上甚麼種類以及甚麼煮法的蔬菜都愛吃,最喜歡烚菜、炒菜、上湯煮和沙律。二:多吃水果多喝水,她也很喜歡吃水果,會整個吃而不是只喝果汁,這樣可以攝取到整個水果的營養。三:適當補充維他命,身體健康自然會由內靚到外。四:每天都做運動,法拉除了星期日之外,每天都會做運動,簡單的拉筋又或是帶氧運動都會做。五:每天睡6-8小時,別以為捱夜會瘦,其實捱夜易發胖,每晚有足夠的睡眠好重要。

法拉一直都係咁fit,根本無肥過。(ig圖片)

以下就係法拉嘅索爆靚相: