【現場直擊】盧廣仲3年後再攻小巨蛋　電音鐳射光效規模媲美韓星

盧廣仲26日起一連三天在台北小巨蛋開唱，他五度站上小巨蛋，共吸引三萬名歌迷，票房6700萬元台幣（約港幣1699萬元）。他從二樓控台現身，一身銀色夾克配上西裝褲、墨鏡，更把招牌經典《我愛你》以及《歐拉拉呼呼》、《就像白癡一樣》重新編為電音版本，聲光效果有如韓星規格，營造大型party感，現場熱鬧歡騰。

盧廣仲開場嗨唱《我愛你》，立刻引起台下萬人歌迷騷動，還難得展現出舞技，動感律動肢體，配上雷射光齊發，營造偶像氣勢。隨後他回到舞台正中間，帶來第二首歌《歐拉拉呼呼》，小巨蛋宛如一座大型舞池，點燃全場歌迷熱情；接著帶來《就像白癡一樣》，他站在延伸舞台和歌迷近距離互動，把演唱會氣氛炒熱到最高點。

唱完三首歌，盧廣仲跟台下歌迷打招呼：「謝謝你們大家來參加我的11周年演唱會，現在我們要一起迎接下一個10年！」相隔三年再次回到小巨蛋，又是首次挑戰連唱三場，對盧廣仲來說是一項體能考驗，他笑說為了三天演出，先前已經做了許多密集訓練，如今就是驗收的時刻。舞台設計成「中」字，盧廣仲解釋：「讓所有人來到這個中字，成就一個『仲』字，也代表陪我經歷大人中。」符合「大人中」演唱會主題，也感性說：「有你們成就了廣『仲』，你們是最後一塊拼圖，未來也要繼續一起大人中。」他也帶來許多經典歌曲，如《寂寞考》、《最寂寞的時候》、《明仔載》、《魚仔》

盧廣仲的演唱會媲美韓星規模，氣氛高漲！（點擊大圖）▼

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《花甲》飾演盧廣仲媽媽的王彩樺也帶著13歲女兒一起來看演唱會，興奮直喊「兒子，媽媽來了」，問她最想聽什麼歌，她表示「當然是魚仔」，是否會衝上台搶麥當嘉賓，她直喊「不要啦，我會在台下送她飛吻」，她的女兒害羞說：「學校都會放盧廣仲的歌，我們全班都會跟著唱。」

梁靜茹在經紀人陪同下也到場，她笑說沒帶兒子來，因為兒子還太小，不適合來看演唱會，而她和盧廣仲曾合唱過《不是我不明白》，若盧廣仲遞麥克風給她，她笑說想唱《一百種生活》，她也不忘傳訊息幫盧廣仲打氣、祝他演出順利。

重溫盧廣仲的成名作《花甲男孩轉大人》動人畫面！（點擊大圖）▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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