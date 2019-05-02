關智斌被紅衣女狂迷搵上門兼騷擾半年　忍無可忍發文控訴

不少粉絲為了打破自己與偶像的距離，會不理智地作出一些過分且騷擾性的行為。近年中港兩邊走的關智斌（Kenny）日前就在IG透露被一名女粉絲騷擾近半年時間，對方更過份到找上門！

Kenny近年男人味愈來愈重，一身fit 爆肌肉吸引不少女粉絲的目光！他今日（2日）就在IG公開一名紅衣女士CCTV的截圖，更指：「在星期二的晚上，大約晚上11點多的時候正準備休息的時候，突然間收到保安員通知，有一位穿着紅色衣服、拖着行李箱和說著國語的女士，出現在我大廈的門口，並且利用保安電話聯絡我和我的鄰居，意圖闖入電梯大堂，幸得盡責的屋苑保安人員阻止。遺憾的是，這已經不是第一次發生……」

Kenny近年男人味愈來愈重，吸引不少女粉絲關注！（IG圖片）

原來這名操國語女士足足騷擾Kenny近半年時間，除了會找上Kenny位於清水灣的豪宅，她更不時在Kenny社交平台留言，內容帶著莫名奇妙的想像和威脅性的語氣。但最Kenny奇怪的竟是：「她獲很多我的個人資料，地址、電話號碼、通訊賬號等等，迫使我從年初開始把很多個人資料甚至手機也要從新更換。」

這名女士的瘋狂行為，已超出正常粉絲追星的行為！（IG圖片）

Kenny希望這位女士會自覺地收斂自己的行為，並表示：「這位女士，如果你也有關注我的社交平台，我想鄭重地跟你說，你的恐怖行為已經令我深深感到困擾，我開始擔心自己的人身安全。我甚至擔心不知道你會不會有一天成功混入我的居住範圍；又或者當我在公開場合工作的時候，你會躲在一個什麼角落、甚至你會不會傷害到我.....這些困擾已經開始影響到我的日常的工作和情緒。」

之前Kenny就曾公開過位於清水灣1,700萬豪宅！（IG圖片）

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他更語重心長指：「在此，我想對你說，生活中的我也只是一位普通人，也是通過自己的努力和工作去找尋找自己的生活和拓展自己的人生閲曆。我相信生命之中，一定有更多更有意義的事情值得我們去關注和努力，希望你也可以把更多的時間專注在你的家人和工作之中，相信你一定能擁有一個精彩的人生。」

面對粉絲過分的行為，Kenny仍祝福對方！（IG圖片）

而Kenny亦表示保安人員已經把相關閉路電視的片段保存下來，之前女士發給他的所有留言截圖也已經交由公司報備，更指：「我將保留一切維護我個人人身安全的權利，若有情況再度發生，我必定報警處理。」最後，Kenny亦有禮貌地向鄰居表示抱歉，亦對於盡責的保安員致以萬二分感激！

希望大家還藝人一些自由！（IG圖片）