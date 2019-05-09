謝霆鋒拉出17呎「長壽麵」　笑認下廚冧王菲：食過我煮嘅嘢

「入得廚房出得廳堂」唔止係好女友標準，如果男士煮得一手好菜式就更加吸引﹗謝霆鋒近年致力發展其飲食事業，呢日宣佈其品牌正式登陸台灣﹗霆鋒喺記者會上即席露兩手，拉出17呎嘅「長壽麵」，令現場記者大開眼界，仲因為拉得太長要即場求救：「有沒有朋友可以來幫我一下？」最終直接將麵條當成剪綵道具剪斷。

謝霆鋒親自示範拉麵團用力到有啲氣喘，他搞笑說：「我就說如果有在做麵，根本不用去健身。」（官方提供圖片）

霆鋒一邊「拉麵」一邊同大家分享入廚對佢嘅意義同改變，佢話細個嘅時候同父母好少交流，七、八年前開始做《鋒味》先同父母拉近距離、修補關係，「有時我會問佢哋呢個好唔好食？駛唔駛加啲調味？我爸爸會問我：『你點可以每餐都煮唔同嘅嘢？』而且我用嘅食材都係天然，打開雪櫃有乜就煮乜，屋企人嘅評價都ok。」

專注嘅男人係最有型，霆鋒灑麵粉都一絲不苟。（官方相片提供）

問到佢成日煮嘢俾屋企人食，女友王菲有冇試過佢手勢？霆鋒就笑住話：「當然有，我所有嘅朋友都食過我煮嘅嘢。」咁有乜嘢comment？霆鋒就話：「呢啲唔講啦。」佢表示創立自己嘅飲食品牌，都係希望第時小朋友長大後，唔單止知道食漢堡包、炸雞等西式食物，希望透過自己嘅力量，令中式美食遍地開花。