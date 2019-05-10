李璧琦同拍拖5年男友結婚　大讚對方有擔當：喺佢身上搵返信心

無綫藝人李璧琦（Becky）今日（10日）宣布與拍拖5年的男友Adrian結婚，婚禮將於7月在教堂行禮及舉辦酒會，晚上婚宴跟親友慶祝。

璧琦07年經朋友介紹遇到Adrian，不過此後二人都只是每年在同一位朋友的生日會中碰面，沒有發展。後來經朋友鼓勵，單身的Adrian開始追求璧琦。現職於跨國企業的Adrian兩年前曾向璧琦求婚，但當時未有下文，璧琦說：「兩年前嘅Boxing Day求婚，雖然當時我答應咗，但係因為對婚姻恐懼同埋各種掙扎令事情一路都未進行。」

兩年前Adrian已經向璧琦求婚。

今年3月，璧琦陪伴男友到英國公幹，順道探朋友，Adrian拿著一條寫有「Smile」 的頸鍊，在英國一家很浪漫的餐廳向璧琦求婚：「諗返我哋一齊咁多年嘅甜蜜時刻，由邀請佢返教會到見證佢成為基督徒。大家一齊學習相處之道、互相鼓勵、一起成長，我終於喺佢身上搵返失去咗嘅信心。」兩人更前往日本沖繩影婚紗相，不過過程好驚心：「出發之前天氣報告話嗰幾日沖繩都係陰天驟雨，所以我哋好努力祈禱！結果正式影相嗰日，太陽、藍天、夕陽都出晒嚟，真係非常興奮同感恩！」問到未婚夫的吸引之處，璧琦甜蜜地表示：「佢係家中長子，自細養成一種願意承擔同照顧人嘅性格，最重要佢都係一個愛主嘅人，正好符合我一直尋找嗰位能夠成為我的『頭』嘅渴望，聖經話『男人是女人的頭』嘛！」

婚後二人會以工作為先，度蜜月計劃推遲，而璧琦會發展音樂事業：「我會專注以歌手身份於音樂方面發展，仲會有一啲新歌嚟緊會同大家分享。」

兩人的婚紗相由法籍攝影師和華人攝影師朋友操刀。