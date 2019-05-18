陳婉衡生日前夕大派三點式福利　預告將會玩消失！

即時娛樂
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性感女神陳婉衡（Alycia）將會在本月21日迎來29歲生日，她日前就在IG留言指：「I will be gone for the last days of my 28th fiscal year. If you need immediate assistance during my absence, please leave your birthday wishes. Otherwise, I will respond upon my return at 29, better than ever！（我會在28歲的最後幾天消失一陣子，如在我缺席期間需要即時協助，請留下你的生日祝福。否則，我要到我29歲先覆到你，比以往更好。）」Alycia更Hashtag祝自己生日快樂。

Alycia的比堅尼福利照，大晒長腿纖腰！（IG圖片/@_alyciac）

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但到底女神為什麼要玩消失呢？據知Alycia平時熱愛旅遊，早前更與好姊妹簡淑兒（Jessica）去到風靡全球網紅的打卡勝地──美國巴哈馬群島度假，想必Alycia未來幾日亦打算到外地迎接自己的生日，讓我們繼續期待女神的性感福利照吧！

二人感情相當好！（IG圖片/@_alyciac）

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