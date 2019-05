陳婉衡生日前夕大派三點式福利　預告將會玩消失！

性感女神陳婉衡(Alycia)將會在本月21日迎來29歲生日,她日前就在IG留言指:「I will be gone for the last days of my 28th fiscal year. If you need immediate assistance during my absence, please leave your birthday wishes. Otherwise, I will respond upon my return at 29, better than ever!(我會在28歲的最後幾天消失一陣子,如在我缺席期間需要即時協助,請留下你的生日祝福。否則,我要到我29歲先覆到你,比以往更好。)」Alycia更Hashtag祝自己生日快樂。

Alycia的比堅尼福利照,大晒長腿纖腰!(IG圖片/@_alyciac)

但到底女神為什麼要玩消失呢?據知Alycia平時熱愛旅遊,早前更與好姊妹簡淑兒(Jessica)去到風靡全球網紅的打卡勝地──美國巴哈馬群島度假,想必Alycia未來幾日亦打算到外地迎接自己的生日,讓我們繼續期待女神的性感福利照吧!

二人感情相當好!(IG圖片/@_alyciac)