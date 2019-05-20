【網絡騙案】高海寧曾誤信電話騙案 楊明嘲笑：妳真係好蠢囉

TVB新劇《網絡騙案》今天（20日）公布演員名單及造形，楊明與高海寧（高Ling）繼《婚姻合伙人後》再度合作，這次劇中二人是男一和女一，楊明指高寧在劇中是他的前度女友，高Line笑言：「我哋經過《婚姻合伙人》之後我覺得拍呢套劇大家會更有默契。」

楊明對兩年後再與過Ling合作非常期待。（陳順禎攝）

高Ling除了覺得這次與楊明合作非常愉快之外，更大讚對方是一個好對手：「當初拍《婚姻合伙人》時候都有少少磨合期，導演話我哋唔係好熟，但拍嘅時候好快就進入狀態，兩個投入速度都好快。」

角色方面楊明這次是飾演警察，另一方面高Ling的職業是婚禮策劃師。（陳順禎攝）

而這部劇集是說「網絡騙案」，在現實生活中二人曾經也遇上騙案，楊明則是遇上買「點數卡」的騙案，不過他表示一看就知道是騙案很快便識破。另外高Ling直言曾有入境處打電話要問她個人資料：「當時話入境處打畀我，話我離開香港，要畀資料佢哋查，咁的確我成日飛來飛去，個一刻會OkOk，返到屋企同爸爸媽媽講，咁我爸爸就同我講入境處點會突然打畀你，我諗諗下又岩，然後發覺唔對路。」楊明在旁聽完後大笑高Ling：「妳真係好蠢囉！」